Adriana Louvier y Gabriel Soto reaccionan tras último capítulo de ‘Caer en tentación’

Este fue el momento( capítulo 1)en el que Carolina decidió entrar a la Tienda de Pastas,conoció a Damián, sino hubiera entrado que es lo que hubiera pasado? Muchas gracias @gisellegonzalezof por contar una vez más una historia arriesgada y diferente, por juntar a un equipo tan talentoso. A cada uno de mis compañeros y directores por su trabajo en el set. Y Gracias al público por @caerententacion durante estos meses. ❤️ #Finalcaerententación @caerententacion

