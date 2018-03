Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 2 de marzo

Autos monstrusos

Aplastarán autos, harán retumbar el auditorio y levantarán polvo las camionetas monstruo durante el espectáculo titulado ‘Monster Jam’ que se realizará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) hasta el 5 de marzo. Boletos $25-$75. http://www.vivatumusica.com

Festival de Flamenco

Festejarán el decimosexto aniversario del festival cultural del flamenco con la presentación de la bailarina de ascendencia española Nélida Tirado, el guitarrista Pedro Cortés, el percusionista José Moreno y el cantante José Cortes Fernández en el Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.) el 2 y 3 de marzo, a las 7 pm. Boletos $25. http://www.brownpapertickets.com/event/3323118

Víctimas del Dr. Cerebro

Todos están invitados a “rocanrolear” con la banda de rock en español Víctimas del Dr. Cerebro, que traerá sus éxitos da un concierto y baile en Chicago. Además, se presentarán Pastilla, Cord, Crudos Tribal y Mr. Genio en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos $30. http://www.vivatumusica.com

Exhibición ‘Prismatica’

Instalarán 25 cristales de seis pies altura en el centro de atracciones Navy Pier, que iluminarán el sitio y proyectarán rayos de todos los colores durante la exhibición artística ‘Prismatica’. Hasta el 15 de abril. La entrada es gratis. navypier.org/event/prismatica/

Pista de hielo en el Parque Millenium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 4 de marzo de 2018 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm y sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $12 para rentar patines de lunes a jueves y $14 de viernes a domingo. http://www.millenniumpark.org

Exposición de orquídeas

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorren la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 25 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. http://www.chicagobotanic.org

Exposición de flores ‘Hashtag No Filter’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes en la exposición titulada ‘Hashtag No Filter’. Fue diseñada para los amantes de los ‘selfies’, quienes podrán tomarse fotografías placenteras en cada rincón del lugar hasta el 13 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/spring-flower-show-th-tu-garfield-conservatory

Sábado 3 de marzo

Festival chino

Celebrarán el año nuevo chino con la apertura de la exhibición ‘Mirroring China’s Past: Emperors and Their Bronzes’, música en vivo, platillos y bailes típicos y dragones en el Instituto de Arte de Chicago (111 S. Michigan Ave.) de 1 pm a 5 pm. Además, familias están invitadas a crear sus propias linternas chinas de papel para lanzar al aire en el Parque Maggie Daley (37 E. Randolph St.) de 5:30 pm a 7:30 pm. La entrada es gratis. http://www.artic.edu/event/special-event-lantern-celebration

Concierto norteño

La Maquinaria, La Zenda Norteña, La Fiera, La Alianza y Puro Zacatecas Sax amenizarán el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $40. http://www.vivatumusica.com

Domingo 4 de marzo

Zambullida polar

Date un chapuzón en las aguas heladas del Lago Michigan para recaudar fondos en beneficio de personas con discapacidad y las Olimpiadas Especiales de Chicago en la playa de North Avenue, a las 10 am. La entrada es gratis. https://sochicago.enmotive.com/polar-plunge

Jueves 8 de marzo

Celebración del Día Internacional de la Mujer

El Consulado General de México en Chicago y el Comité Cultural Mexicano en Chicago invitan al público de Chicago a festejar el Día Internacional de la Mujer con la presentación del libro y documental de la escritora y directora Dalinda Sandoval Acosta ‘Obreras deshilando ausencias’, en el Consulado General de México en Chicago (204 S. Ashland Ave.) a las 5:30 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ConsulmexChicago

Apertura de exhibición ‘Selves’

Pintoras mexicanas, oriundas de Nuevo León, Jalisco, Tabasco, Morelos, Estado de México, Carolina del Norte, Michigan, Nueva York e Illinois presentarán 27 obras de arte en pequeño formato en celebración del Día Internacional de la Mujer en el Centro de las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) a las 6 pm. Además, habrá música en vivo de la cantautora latina Louda durante la apertura de la exhibición ‘Selves’. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Sábado 10 de marzo

Shen Yun, el esplendor de la cultura china

El espectáculo de danza, música y teatro Shen Yun, que muestra ejemplos de historias y bailes tradicionales chinos con una riqueza cultural que se remonta a muchos siglos, regresa al área de Chicago. Se presentará con su hermosa música, sus majestuosas coreografías y su reivindicación cultural en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) el 10 y 11 de marzo, a las 7:30 pm, y el 12 de marzo, a la 1 pm y 6 pm. Boletos $70-$120. http://www.rosemonttheatre.com

Miércoles 14 de marzo

Espectáculo de flores y jardín de Chicago

La ciudad de Chicago le dará la bienvenida a la primavera con la apertura de la exposición de flores ‘FlowerTales: Every Garden Has a Story to Tell” en el Navy Pier (600 E. Grand Ave.) del 14 al 18 de marzo, de 10 am a 8 pm. Boletos $5-$17. navypier.com/chicago-flower-garden-show-2