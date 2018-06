Mi primer Mundial, el sueño de toda una vida: Rodrigo Arana

Del 14 de junio al 15 de julio, el mundo se paraliza para ver a los mejores futbolistas del planeta representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Rusia abre sus puertas a miles de fanáticos y periodistas que harán el viaje para informar sobre los acontecimientos del primer Mundial en ese país y uno de esos miles de miembros de la prensa seré yo. Estoy orgulloso de representar a Telemundo Chicago y Telemundo, la sede exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Rusia2018.

Como mexicano, crecí viendo futbol. Los Mundiales son algo sagrado y no hay nada que se le pueda comparar a la sensación de ver a tu selección competir contra los mejores equipos. Ese sentir ahora se vivirá de forma distinta ya que mi obligación será llevarles a ustedes lo más relevante por los distintos noticieros de Telemundo Chicago, por TelemundoChicago.com y nuestra app “Telemundo Chicago” dejando a un lado la camiseta.

Hablando de futbol y del conjunto mexicano, es un hecho que Juan Carlos Osorio tiene un reto grandísimo. Los fantasmas de las goleadas contra Chile y Alemania seguirán persiguiendo al equipo hasta su debut cuando vuelvan a verse las caras contra los alemanes, pero ahora con su mejor versión. No será una fase de grupos sencilla y llegar al quinto partido menos. Pero confío que al igual que en los últimos seis mundiales se avance a octavos de final para enfrentar a Brasil como la lógica lo indica.

El Scratch du Oro es candidato serio para ganar todo, si el destino los pone frente a frente difícilmente México será favorito, pero como cada cuatro años siempre hay sorpresas y yo sueño con ver al Tri llegar a la final. Total, soñar no cuesta nada. Aunque mis favoritos para ganar la Copa son: Alemania, España, Brasil y Francia. Sí, no la Argentina de Messi ni el Portugal de Ronaldo. Los dos mejores futbolistas del mundo en la actualidad y de la historia no podrán conseguirlo este año aunque nadie querrá perderse la oportunidad de verlos saltar al césped ruso cuando la pelota ruede.

¡Tengo las emociones a flor de piel! Y voy a compartir cada paso de esta aventura con ustedes a través de Telemundo Chicago y en nuestra página de Facebook @TelemundoChicago.

Cuando era pequeño soñaba con jugar un Mundial. Hoy mi trabajo me da la oportunidad de vivirlo fuera de la cancha. Mi sueño de toda la vida.