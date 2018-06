Chitown es la sede para ver el Mundial de Rusia en Chicago

La ‘Catedral del futbol’ también se viste de verde para transmitir todos los juegos de la selección mexicana y sus rivales

Chitown Futbol se pintó de verdad y se ha convertido en el sitio oficial de Chicago para apoyar a la selección mexicana y presenciar todos los juegos del Mundial de Rusia 2018.

La ‘Catedral del futbol’, enclavada en el corazón del barrio latino de Pilsen, celebró el 1-0 de México ante Alemania con cientos de fanáticos que cimbraron las instalaciones al grito de ¡Goool!

Más de doscientas personas con la camiseta del Tricolor presenciaron la primera cita de los mexicanos y la jornada se convirtió en un verdadero carnaval de colores verde, blanco y rojo.

José Pérez, propietario de Chitown Futbol, adelantó que para el siguiente compromiso de México contra Corea del Sur el sábado 23 de junio se jugará un torneo relámpago.

Serán 12 equipos los que desde las 8 am pelearán por llegar a la final pactada para las 3 de la tarde aproximadamente. Pérez dijo que el torneo es organizado por Chitown y el concejal del área, Danny Solís. Los 12 equipos participantes ya están confirmados para el sábado y solo queda esperar el inicio de la jornada mundialista.

La entrada para ver el juego México vs. Corea del Sur es totalmente gratis, el juego se proyectará sobre una pantalla gigante de alta definición y al igual que en el primer partido habrá rifa de regalos de los patrocinadores. La cita es el sábado 23 de junio desde las 8 am. El México-Corea del Sur empieza a las 10 am. También habrá precios especiales en bebidas y comida en el restaurante ‘La Cascarita’.