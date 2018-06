Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 29 de junio

American Fest

El suburbio de Cicero organizará una fiesta grande en el Parque de Cicero (3400 S. Laramie Ave.) el 29 de junio, de 6:30 pm a 10 pm, el 30 de junio y el 1 de julio, de 2 pm a 10 pm, para conmemorar la Independencia de Estados Unidos. Habrá, música en vivo, platillos deliciosos y entretenimiento para toda la familia. La entrada es gratis. http://www.thetownofcicero.com/american-fest

‘Jumanji’ al aire libre

La serie de más de 200 películas al aire libre en 160 parques del Distrito de Parques de Chicago proyectará la cinta cómica ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ en el Parque Kelly (2725 W. 41st St.) las 8:15 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/movies-parks-kelly

Festival de costillas

Saborea las diferentes recetas de costillas adobadas y preparadas sobre la parrilla durante el Windy City RibFest (4800 N. Broadway) que se realizará el 29 de junio, de 4 pm a 10 pm, el 30 de junio, de 12 pm a 10 pm, y el 1 de julio, de 12 pm a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoevents.com/events/windy-city-ribfest

Festival de globos aerostáticos

Casi 30 globos aerostáticos volarán sobre el suburbio de Lisle durante el festival de globos ‘Eyes to the Skies Festival’, en el parque Lisle (1925 Ohio St.) el 29 de junio, de 3 pm a 11 pm, y el 30 de junio y 1 de julio, de 12 pm a 11 pm. El público podrá vivir el mosaico de mil colores desde la tierra y disfrutar de los fuegos pirotécnicos a las 9:45 pm los tres días del festival. Boletos $10. http://eyestotheskies.org

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Sábado 30 de junio

SummerDance

El grupo salsero Son Veteranos será acompañado por la compañía de Dance Academy of Salsa durante el concierto y baile en el que le enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm, en el Parque Grant (601 S. Michigan Ave.). La entrada es gratis. http://www.ChicagoSummerDance.org

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Regata de botes y fiesta de independencia

Será un despliegue de botes hechos de cartón que intentarán flotar sobre el agua durante el Regata de Botes de Cartón de Lake Ellyn (185 Spring Ave., en Glen Ellyn) a las 12 pm. Además, el suburbio de Glen Ellyn celebrará la Independencia de Estados Unidos con juegos pirotécnicos y un festival de camionetas de comida el 4 de julio, de 11 am a 3 pm. La entrada es gratis. http://www.glenellyn4thofjuly.com/BoatRegattaPicnic.html

Lalo Mora

El cantante de música ranchera apodado el ‘Rey de Mil Coronas’ estrenará su más reciente producción ‘Ahí deje las llaves, mami’ durante su concierto y baile en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Lunes 2 de julio

Película ‘Sing’

Ven a ver la película animada ‘Sing’ sobre un singular concurso de canto en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 7 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. https://navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Martes 3 de julio

Celebración del 4 de Julio en Joliet

El cielo sobre el suburbio de Joliet se iluminará con los fuegos pirotécnicos con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos de América en el Parque Bicentennial (201 W. Jefferson St.) a las 9:30 pm. La entrada es gratis. http://www.bicentennialpark.org/featured/independence-celebration-july-3-2018/#more-5099

Miércoles 4 de julio

Festival de Costillas de Naperville

Degusta costillas horneadas y disfruta de música en vivo del 4 de julio al 7 de julio, de 12 pm a 10 pm. Antes, habrá fuego pirotécnicos el 3 de julio a las 9:30 pm en el Parque Knoch (724 S. West St. en Naperville). El cantante cubano de música urbana Pitbull se presenta el 5 de julio. Boletos $15-$250. http://www.ribfest.net

Celebración del 4 de Julio en Navy Pier

Disfruta del espectáculo de fuegos artificiales en Navy Pier, con sede en el 600 E. Grand, el 4 de julio, a las 9:30 pm. La entrada es gratis.

Fuegos artificiales en Aurora

En el suburbio de Aurora arranca con el espectáculo de fuegos artificiales a las 9:35 pm, en el parque McCullough Park (150 W. Illinois en Aurora) y a las 10 pm en el parque RiverEdge (360 N. Broadway). Además, habrá entretenimiento musical y actividades para toda la familia, de 6 pm a 10 pm. El desfile conmemorativo iniciará en las esquinas de las Calles Benton y River, a las 10 am. La entrada es gratis. http://www.aurora-il.org

Oak Fest

Diviértete sobre los juegos mecánicos y aprecia los autos antiguos que estarán en exhibición durante el festival con motivo de la celebración de la Independencia de Estados Unidos en el suburbio de Oak Forest (159th y Central Ave.). El festival familiar arranca el 3 de julio a las 6 pm y continúa el 4 de julio, de 3 pm a 11 pm. Habrá fuegos pirotécnicos a las 9:30 pm. Además, habrá música en vivo el 5 de julio, de 6 pm a 11 pm, el 6 de julio, de 6 pm a 12 am, el 7 de julio, de 2 pm a 12 am, y el 8 de julio, de 11 am a 10 pm. La entrada es gratis. http://www.oakfest.com/daily-schedule-of-events.html