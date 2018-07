Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 6 de julio

Festival Internacional de la Vida

Durante el vigésimo sexto aniversario del festival de la cultura afrocaribeña se presentarán más de 50 grupos de música en el parque Union (1501 W. Randolph) del 6 al 8 de julio, de 12 pm a 10 pm. Boletos por adelantado $19.50; niños menos de 12 años entran gratis. http://www.internationalfestivaloflife.com

Película ‘Leap’ al aire libre

La serie de más de 200 películas al aire libre en 160 parques del Distrito de Parques de Chicago proyectará la película animada ‘Leap’ en el Parque La Villita (2800 S. Sacramento Blvd.) a las 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/movies-parks-la-villita

El Chapo de Sinaloa y más

Corridos y norteñas románticas a cargo de los intérpretes El Chapo de Sinaloa, Cuerda Elegante, Mala Influenzia, La Ventaja y Jaime Islas levantarán el ánimo de todos los bailadores que acudan al centro nocturno Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 10 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Playas de Chicago

Las 27 playas de Chicago se abren este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 3 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Exposición de flores

Grupos de visitantes podrán tomarse fotos con más de 20 colibrís enormes diseñados por artistas locales que colgarán del techo del invernadero del Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) durante la exhibición de flores tropicales ‘Flower-Kissers’. Hasta el 23 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory

Sábado 7 de julio

Juegos pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.com/fireworks

Baile de sonideros

Vamos a bailar al ritmo de cumbia y salsa toda la noche a cargo del Sonido Yambao y más de 10 sonideros, quienes pondrán la música durante el concierto y baile en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $30. http://www.vivatumusica.com

Domingo 8 de julio

SummerDance

El grupo de tango Mariano Barreriro Tango Dúo será acompañado por la compañía de Tango 21 durante el concierto y baile del tango argentino. Los bailarines enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración de baile arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm, en Parque Grant (601 S. Michigan Ave.). La entrada es gratis. http://www.ChicagoSummerDance.org

Lunes 9 de julio

Película gratis

Ven a ver la comedia musical ‘Pitch Perfect’ sobre un grupo de cantantes universitarias de música a capella quienes luchan por ganar una competencia singular. La película se dará en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 7 pm. Se proyectará como parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Miércoles 11 de julio

Taste of Chicago

Empanadas, hamburguesas, tacos y fresas con chocolate son algunas de las delicias que ofrecerán 70 diferentes restaurantes y 13 camionetas de comida ambulante en el parque Grant, ubicado en las esquinas de las calles Jackson y Columbus, durante el festival culinario Taste of Chicago. El evento se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de julio, de 11 am a 9 pm, y el 14 y 15 de julio, de 10 am a 9 pm. La entrada al evento culinario es gratis y para comer los boletos tendrán un precio de $10 por 14 tickets. http://www.tasteofchicago.us

Jueves 12 de Julio

Juanes en concierto

El cantante colombiano Juanes aterrizará en el Parque Grant durante el evento culinario Taste of Chicago y será acompañado sobre el escenario por la banda La Santa Cecilia, el sexteto que interpreta música alternativa en español. El concierto al aire libre arrancará a las 5:30 pm. Boletos $18- $50. http://www.ticketweb.com/event/juanes-la-santa-cecilia-taste-of-chicago-petrillo-tickets/8367585?pl=taste