Marco Herrera, más que un DJ

El legendario DJ Marco Herrera Mix nuevamente está marcando la pauta en Chicago y suburbios ahora con su nuevo y espectacular show de pirotecnia en frío. Este nuevo show está causando sensación en las fiestas, bodas, quinceañeras y sweet 16. El reconocido DJ nos comentó que la gente siempre quiere algo nuevo y diferente para sus fiestas y Marco Herrera les está ofreciendo lo mejor y con más calidad. Un servicio de entretenimiento de primera clase para hacer realidad la fiesta de sus sueños.

Nuestros clientes nos buscan por buenos, no por baratos, comenta el DJ.

El show de pirotecnia en frío es lo nuevo y espectacular que en las fiestas de quinceañeras, sweet 16 y bodas sueñan tener para hacer de sus fiestas únicas e impresionar a sus invitados.

Recomendaciones del experto DJ

Que la gente que anda buscando DJ por favor se informe bien sobre a quién contratar, hoy en día hay muchas personas que engañan a la gente, se les hace fácil grabar sus videos en redes sociales o también poner en publicaciones que tienen un gran equipo, experiencia, etc. cuando no lo tienen y se la pasan copiando lo que otros hacen. Así que mucho ojo y no se dejen engañar.

En este momento DJ Marco Herrera Mix está trabajando con el Grupo Super K internacional, de Jetla de Juárez, Oaxaca, que está grabando la nueva cumbia del DJ de las Estrellas y el remix estará a cargo del joven Kevin “DJ X’ces” En conclusión, es un lujo que no cualquiera se puede dar en tener en sus fiestas al DJ más reconocido de Chicago: Marco Herrera Mix.

—

Más sobre DJ Marco Herrera Mix

Para contrataciones y más información llame al 847-514-0748 o visite www.marcoherreramix.com