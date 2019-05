La lucha libre le cambió la vida a José Gómez en Chicago

Las parálisis cerebral no le impide disfrutar su deporte favorito y pronto subirá a luchar

Desde que José Gómez descubrió el mundo de la lucha libre su vida cambió para siempre, así lo confirmó su mamá Remedios Suárez.

José tiene 16 años y padece parálisis cerebral, una condición que según los médicos lo haría dependiente 100% de su familia.

“Pero no. Él es completamente independiente, va a la tienda solo, es pintor, ha tomado clases de ballet y es cinta amarilla en karate”, declaró su mamá también aficionada a las luchas gracias a su hijo.

En primera fila José Gómez saluda desde su silla de ruedas a todos los luchadores antes de subirse al ring y cada uno hace un alto obligado para estrecharle la mano.

“La lucha libre es un ambiente que le gusta por la adrenalina”, agregó su mamá.

Y no conforme, José está listo para ponerse una máscara negra y subir al ring a luchar, ya que es cinta amarilla en karate.

En la última función, Aerostar se fue emocionado al conocer la historia de José y enterarse de que quiere luchar.

“Ver a niños que tienen algún tipo de discapacidad no los hace diferentes a nosotros, al contrario, nosotros tenemos un acercamiento más como seres humanos y no queda más que brindarles nuestro apoyo”, declaró el luchador.

Yakuza, promotor y empresario de Lucha Libre Total, dijo que el sueño de José se va a hacer realidad y en cualquier momento se le brindará la oportunidad de subirse al ring.

“Él quiere pelear y sí lo vamos a dejar, claro que sí, ya le trae ganas a uno”, agregó orgullosa su madre. La fecha y el rival serán anunciados por el promotor en los siguientes días.