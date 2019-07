Abreu, Báez y Contreras van al Juego de Estrellas

El cubano, el boricua y el venezolano vuelven a ganar un lugar en el clásico de media temporada

Para nadie fue una sorpresa que Javier Báez, Willson Contreras y José Abreu hayan sido votados para participar en el Juego de Estrellas 2019 este martes 9 de julio.

Abreu se enteró de que iría al clásico el domingo por la tarde y aunque admite que no le preocupa ser convocado de último momento sí sabe porqué lo llamaron. “No es por hablar de mí mismo, pero los números hablan por sí solos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo hasta el momento”, expresó el cubano. Esta ocasión, José Abreu llega a su tercer Juego de Estrellas votado por los jugadores.

Y en el norte de Chicago, los Cachorros envían al boricua Javier Báez, que hace historia al acudir por segundo año consecutivo pero en diferente posición: el año pasado lo hizo en segunda base y esta vez acude como campocorto.

Para ‘El Mago’ viajar al Juego de Estrellas siempre ha sido un propósito y este año su trabajo y el voto de los aficionados lo han puesto ahí. “Yo caliento durante la temporada, hice los ajustes temprano y me han resultado bastante bien”, dijo el de Bayamón.

Pero además del buen desempeño con el bate y guante, Báez atribuye a la familia su excelente temporada. “Siempre juego para mi familia, mi niño, y verlo crecer me motiva cada día a venir al parque con motivación y con un propósito”, dijo ‘El Mago’.

Junto con Báez también viajan el tercera base Kris Bryant y el receptor venezolano Willson Contreras.

“Dedico este logro para mi país y para mi equipo, estoy orgulloso de lo que he hecho este año y sé que tengo mucho más trabajo que hacer”, dijo el venezolano.