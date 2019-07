Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 12 de julio

Festival de Latin Jazz

Los amantes de la música jazz y los ritmos latinos disfrutarán del décimo tercero aniversario del Festival de Latin Jazz en el Parque Humboldt (1440 N. Humboldt Dr.) el 12 de julio, de 7 pm a 10 pm. Podrán deleitarse de la música de los músicos Melvis Santa y Ashedi y un tributo a Jerry Gonzalez a cargo del Chicago Latin Jazz Collaborative. La fiesta continúa con the Black Hawk Performance Company, Fred Cantu Big Band, Nythia Martinez Duo y Jane Bunnett y Maqueque el 13 de julio, de 1 pm a 9:30 pm. La entrada es gratis. jazzinchicago.org/jazzcity2019-a-journey-through-jazz-chicago-latin-jazz-festival

Festival de platillos a la parrilla

Es toda una tradición probar las costillas, las pechugas de pollo, las salchichas sobre la parrilla preparadas por 20 de los mejores cocineros en Estados Unidos durante el festival de comida Windy City Smokeout (560 W. Grand Ave.). El evento culinario y familiar se realizará del 12 al 14 de julio, de 2 pm a 10 pm. Boletos $40-$115. www.windycitysmokeout.com

SummerDance

Se armará un fandango en el Parque Grant que será encabezado por Willito Otero y su orquesta. Salsa se escuchará a todo volumen mientras la compañía pone a todos a bailar. Los bailarines le enseñarán al público los pasos típicos para bailar al ritmo de la música tradicional. La demostración de baile arranca a las 6 pm y la música a las 7:30 pm, en Parque Grant (601 S. Michigan Ave.). La entrada es gratis. www.ChicagoSummerDance.org

Taste of Chicago

Empanadas, hamburguesas, tacos y fresas con chocolate son algunas de las delicias que tendrán disponibles para saborear más de 40 diferentes restaurantes y 16 camionetas de comida ambulante que participarán en el parque Grant, ubicado en las esquinas de las calles Jackson y Columbus, durante el festival culinario Taste of Chicago. El evento se llevará a cabo el 12 de julio, de 11 am a 9 pm, y el 13 y 14 de julio, de 10 am a 9 pm. La entrada al evento culinario es gratis y para comer, los boletos tendrán un precio de $10 por 14 boletos. www.tasteofchicago.us

Exposición de flores

Serás transportado a los años 60 durante el recorrido por la exhibición de flores tropicales titulada ‘Summer of Love’ en el invernadero de Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) hasta el 22 de septiembre, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/summer-flower-show-lincoln-conservatory-0

Playas de Chicago

Abrirán las 26 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 2 de septiembre. La entrada es gratis. www.cpdbeaches.com

Sábado 13 de julio

Carnaval de chinelos

Tradicionales danzantes morelenses conocidos como Chinelos deleitarán al público con sus bailes y trajes festivos durante la comparsa divertida, en la que se presentará la Internacional Banda Citlalli de Tepoztlán, Morelos. El festival se dará en las instalaciones del Chicago Sports Complex (2600 W. 35th St.)el 13 de julio, de 12 pm a 12 am y el 14 de julio, de 12 pm a 10 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/carnavaldechinelosenchicago

Festival de hamburguesas

Sobre la parrilla de los puestos del Festival de hamburguesas los mejores cocineros de restaurantes locales prepararán una bandeja de hamburguesas hechas de carne jugosa, pavo delicioso, tofu y verduras. El evento culinario se realizará en la comunidad de Roscoe Village (2000 W. Belmont Ave.) el 13 y 14 de julio, de 11 am a 10 pm. Boletos $10. www.chicagoevents.com/events/roscoevillageburgerfest

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 1 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los diferentes colores de los fuegos artificiales, a las 9:30 pm lo miércoles y a las 10:15 pm los sábados. La entrada es gratis. navypier.org/explore/fireworks/

Concierto de banda

Dueto Los Armadillos, Tropical Mar Azul, Sol de la Costa y Ángeles de Tierra Kaliente amenizarán el baile y concierto de música romántica en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 7 pm. Boletos por adelantado $25. www.vivatumusica.com

Domingo 14 de julio

Gran Jaripeo

Luisillo Pineda y la Fascinante del Mérito Zirahuén, Banda Llano Verde y Los Infinitos encabezarán el evento familiar y concierto. Habrá música en vivo, comida deliciosa y la presentación de los caballos y toros de la selección Michoacanas en la Plaza Garibaldi (2801 S. Washtenaw Ave.) a las 12 pm. Boletos $50. www.vivatumusica.com

Lunes 15 de julio

Evento para Quinceañeras

Todas las quinceañeras están invitadas a disfrutar de una sesión fotográfica gratis en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) y un concierto a cargo del Mariachi Tradición Juvenil de 2 pm a 4 pm. La entrada es gratis. navypier.org/explore/programming-events/quinceanera

Wonder Woman

Se divertirán con la historia sobre la superhéroe y princesa de las Amazonas Diana durante la proyección de la película ‘Wonder Woman’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) al lado del Lago Michigan, a las 6:30 pm. Esta proyección es parte de la serie ‘Water Flicks’. La entrada es gratis. navypier.org/free-outdoor-movie-series-water-flicks

Martes 16 de julio

El laberinto del fauno

‘El laberinto del fauno’, la película en español del director Guillermo del Toro que gira en torno al mundo de fantasía de Ofelia, la protagonista de 11 años y las criaturas que la rodean. La película situada en España tras la guerra civil se proyectará sobre la pantalla grande del Parque Millennium (201 E. Randolph St.) a las 6:30 pm. La película se proyectará como parte de la serie ‘Millennium Park Summer Film Series’. La entrada es gratis. www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/millennium_park7.html