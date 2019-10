Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 4 de octubre

Semana de modas

Las modas de diseñadores latinoamericanos desfilarán sobre la pasarela de ‘RUNWAY LATINx’, que se realizará en el Space Stage Studios (455 N. Wolcott). El 4 de octubre podrás conocer a los diseñadores en el ArtSpace 8 (900 N. Michigan Ave.) a las 7 pm. El desfile de modas culminará el 5 de octubre con un espectáculo encabezado por los diseñadores internacionales invitados a participar. Boletos $35-$60. www.runwaylatinx.com

Festival de bulbos

Elige entre más de 20 variedades de flores para plantar en tu jardín y degusta de los productos orgánicos que estarán vendiendo los agricultores locales durante el festival de otoño en el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Road, en Glencoe) el 4, 5, y 6 de octubre, de 10 am a 4 pm. La entrada es gratis. www.chicagobotanic.org/bulb

Películas de terror y veladas

Disfruta de las películas ‘Hocus Pocus’ y ‘Frankenstein’ al aire libre, mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca de la costa del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/halloween

UniverSoul Circus

Volarán por el aire los acróbatas y aerialistas cubanos del Circo UniverSoul, quienes se presentarán bajo la carpa en el Parque Washington (5100 S. Cottage Grove) hasta el 11 de noviembre. Es un espectáculo para toda la familia. Boletos $22-$55. www.universoulcircus.com

Festival de guitarra

Celebra el noveno aniversario del Festival de Guitarra Latinoamericano de Chicago con la participación de los guitarristas Ivan Resendiz, Liel Amdour, An Tran, y Alberto Daniel Quintanilla en la Galería y Teatro Citlalin (2005 S. Blue Island Ave.) hasta el 5 de octubre, a las 8 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/events/551387985605032

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, el viernes, sábado y domingo, de 10 am a 5 pm, hasta el 27 de octubre. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/fall-fest

Obra de teatro: ‘Hope: Part II’

Arrancará la nueva temporada de la compañía teatral Teatro Vista con la presentación de ‘‘Hope: parte II de una trilogía mexicana’, en el Teatro Victory Gardens (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 27 de octubre, de jueves a sábado, a las 7:30 pm, y los domingos a las 3 pm y miércoles a las 10:30 am. La puesta en escena de la guionista Evelina Fernández seguirá la travesía de la familia mexicana, los Morales, en los Estados Unidos en los años 60. Boletos $30-$35. www.teatrovista.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos, visita con los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 3 de noviembre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $11.99- $22.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: 13th Floor

Tendrás que caminar entre los zombis que vagan la casa de tormenta 13th Floor (1940 George St. en Melrose Park) durante tu visita. En un segundo cuarto, podrás explorar una cantera abandonada donde te encontrarás cara a cara con las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 9 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Boletos $19.99-32.99. www.13thfloorchicago.com

Sábado 5 de octubre

Festival de manzanas

Habrá actividades para toda la familia durante el festival de manzanas en Lincoln Square, que se realizará sobre la Avenida Lincoln, entre las Calles Lawrence y Eastwood, el 5 y 6 de octubre, de 9 am a 6 pm. Boletos $5. www.lincolnsquare.org/apple-fest

Huerto de calabazas

Habrá muchas calabazas para decorar y llevarse a casa en el divertido evento familiar que se realizará en el Parque Horner (2741 W. Montrose Ave.) de 10 am a 2 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/pumpkin-patch-horner

Obra de teatro

Es un espectáculo teatral y de ciencia ficción la presentación ‘Aliens, Immigrants & Other Evildoers’ que realizarán el artista José Torres-Tama y ArteFuture Productions en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) el 5 y 6 de octubre, a las 7 pm. Boletos $15-$20. nationalmuseumofmexicanart.org/events/aliens-immigrants-other-evildoers

Camila y Sin Bandera

El cantante argentino Noel Schajris y el vocalista mexicano Leonel García regresarán a Chicago acompañados por el dúo de música pop latino Camila. Los dos grandes exponentes de la música en español retomarán los escenarios del Rosemont Theatre (5400 N. River Road, en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $59-$175. www.rosemont.com/theatre

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público en un total de nueve parques. Esta semana, el circo levantará la carpa morada y rosa en el Parque Kosciuszko (2732 N. Avers) el 5 y 6 de octubre, a las 2 pm y 5 pm. Boletos $25. midnightcircus.net

Concierto y baile

A bailar toda la noche con tu pareja al ritmo de la música del grupo del género Ritmo Alegre, el Solitario del Sur, Tropical El Original Conjunto Mar Azul, Corazón Gitano y Chayin durante el concierto y baile en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos $38.92. www.vivatumusica.com

Domingo 6 de octubre

Festival de otoño

Todos en la familia podrán participar en una variedad de actividades, un paseo para niños en caballos, subirse a los brincolines, escoger una calabaza para decorar y acariciar a los animalitos de granja en el Parque Indian Boundary (2500 W. Lunt Ave.) de 10 am a 2 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/events/harvest-fest-indian-boundary-0

Jueves 10 de octubre

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago regresa con la presentación de ‘Back in the Day: An 80s House Music Dancesical’, un musical que destacará el genero de música más popular de los años 80 del autor Miranda González. La puesta en escena se realizará en el UrbanTheater Company (2620 W. Division St.) hasta el 2 de noviembre. Boletos $15-$25. www.clata.org

Viernes 11 de octubre

Maná

Después de lanzar una nueva versión de su sencillo ‘De pies a cabeza’ y una línea de ropa de nombre, la banda jalisciense Maná se presentará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) el 11 y 12 de octubre, a las 8 pm. Boletos $39.50-$995. www.vivatumusica.com