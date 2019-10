Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes11 de octubre

Festival de artesanías mexicanas

Se reunirán más de artesanos mexicanos en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) del 11 al 20 de octubre, de 10 am a 4 pm, para mostrar el proceso detrás de la creación de figuras cerámicas, figuras de madera, pinturas sobre papel de amate y alfombras hechas a mano. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Plazo Sésamo en vivo

Todos tus personajes favoritos del programa infantil ‘Plaza Sésamo’ estarán en el Teatro Rosemont (5400 N. River Rd.) del 11 al 13 de octubre. Una fiesta con Elmo, Lucas Comegalletas y Big Bird. Boletos $15-$70. www.vivatumusica.com

Feria de calabazas

Intentarán romper batir el récord Guinness de mayor número de calabazas talladas durante el décimo aniversario del Gran Highwood Pumpkin Festival, que se realizará el 11 de octubre, de 4 pm a 11 pm, el 12 de octubre, de 11 am a 11 pm, y el 13 de octubre, de 11 am a 9 pm. Los fondos recaudados serán a beneficio de la organización Make a Wish Illinois. En la esquina de Highwood Avenue y Sheridan Road, en Highwood. Boletos $5. www.highwoodpumpkinfest.com

Festival de espantapájaros

Estarás rodeado de figuras hechas de paja durante el festival de espantapájaros, en el que también habrá juegos mecánicos, música en vivo y artesanías. En el suburbio de St. Charles (450 W. Main St) el 11 y 12 de octubre, de 10 am a 9 pm y el 13 de octubre, de 10 am a 5 pm. La entrada es gratis. www.scarecrowfest.com

Películas ‘Misery’

Disfruta de la película ‘Misery’ al aire libre mientras asas malvaviscos sobre el fuego de campamento y disfrutas de actividades para toda la familia cerca del Lago Michigan en el parque Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) a las 7 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/halloween

Convención de superhéroes

Superhéroes y villanos se reunirán en la exposición de comics y entretenimiento denominada ‘ACE Comic Con’ para convivir con sus fieles seguidores. Los personajes más famosos de las tiras cómicas y programas de televisión llegarán al Donald E. Stephens Convention Center (5555 N. River Rd., Rosemont) para firmar autógrafos y tomarse fotos del 11 al 13 de octubre. Boletos $5-$95. www.acecomiccon.com/midwest

Festival Internacional de Teatro Latino de Chicago

El Festival de Teatro Latino de Chicago regresa con la presentación de ‘Back in the Day: An 80s House Music Dancesical’, un musical que destacará la música más popular de los años 80 del autor Miranda González. En el UrbanTheater Company (2620 W. Division St.) hasta el 2 de noviembre. Boletos $15-$25. www.clata.org

Maná

Después de lanzar una nueva versión de su sencillo ‘De pies a cabeza’ y una línea de ropa de nombre, la banda jalisciense Maná se presentará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) el 11 y 12 de octubre, a las 8 pm. Boletos $39.50-$995. www.vivatumusica.com

UniverSoul Circus

Volarán por el aire los acróbatas y aerialistas cubanos del Circo UniverSoul, quienes se presentarán bajo la carpa en el Parque Washington (5100 S. Cottage Grove) hasta el 11 de noviembre. Es un espectáculo para toda la familia. Boletos $22-$55. www.universoulcircus.com

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Festival de otoño

El Zoológico Lincoln Park conmemorará el inicio de otoño con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por carro de heno, una granja de calabazas y brincolines, el viernes, sábado y domingo, de 10 am a 5 pm, hasta el 27 de octubre. La entrada es gratis. www.lpzoo.org/fall-fest

Obra de teatro: ‘Hope: Part II’

Arrancará la nueva temporada de la compañía teatral Teatro Vista con la presentación de ‘‘Hope: parte II de una trilogía mexicana’, en el Teatro Victory Gardens (2433 N. Lincoln Ave.) hasta el 27 de octubre, de jueves a sábado, a las 7:30 pm, y los domingos a las 3 pm y miércoles a las 10:30 am. La puesta en escena de la guionista Evelina Fernández seguirá la travesía de la familia mexicana, los Morales, en los Estados Unidos en los años 60. Boletos $30-$35. www.teatrovista.org

Granja de calabazas Bengtson’s

Monta a caballo o sobre un camello, saborea un chocolate caliente o una rica cidra casera, súbete al tractor, ve una carrera de cochinitos, visita con los chivos y juega en el cuarto de maíz en el rancho Bengtson’s (13341 W. 151st St.) en Homer Glen. Hasta el 3 de noviembre, de 10 am a 8 pm. Boletos: $11.99- $22.99. pumpkinfarm.com

Casa embrujada: 13th Floor

Tendrás que caminar entre los zombis que vagan la casa de tormenta 13th Floor (1940 George St. en Melrose Park) durante tu visita. En un segundo cuarto, podrás explorar una cantera abandonada donde te encontrarás cara a cara con las almas malditas que esperan a los que se atrevan a visitarlos hasta el 9 de noviembre, de 7 pm a 11 pm. Boletos $19.99-32.99. www.13thfloorchicago.com

Manzanar Jonamac

Podrás caminar por 65 acres en un huerto de manzanas Jonamac (19412 Shabbona Rd.) en Malta y desprender 35 diferentes variedades de la fruta de más de 5,000 árboles con tus propias manos, hasta el 27 de noviembre, de 9 am a 5 pm. Costo basado en actividad. www.jonamacorchard.com

Exhibición de arte

Explora una variedad de instalaciones de arte hechas con calabazas y decoraciones de Halloween en ‘Pier Pumpkin Lights’ en Navy Pier (600 E. Grand Ave.) hasta el 1 de noviembre, de 5 pm a 10 pm. La entrada es gratis. bit.ly/PierPumpkinLights

Película ‘Las sandinistas’

El Instituto Cervantes de Chicago (31 W. Ohio St.) proyectará una selección del Festival de Cine Latino de Chicago, ‘Las Sandinistas’, que gira en torno a la contribución de las mujeres en la revolución sandinista de Nicaragua, se dará a las 7 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/ChicagoLatinoFilmFestival

Sábado 12 de octubre

Festival de otoño

Todos en la familia podrán participar en una variedad de actividades, encenderán fogatas, asarán malvaviscos y habrá un paseo para niños por un laberinto de maíz en el Parque Chase (4701 N. Ashland) de 2 pm a 10:30 pm. Además, se proyectará la película ‘Hocus Pocus’. Boletos $9-$13. www.chicagocampfirefestival.com

Día de campo

Disfruta de un día de campo con toda la familia. Habrá paseo para niños en caballos, brincolines, entretenimiento en vivo y decoración de calabazas en el Rancho Fischer (16W680 Grand Ave., en Bensenville) de 12 pm a 6 pm. Boletos $6. www.bvilleparks.org

Boo! at the Zoo

El Zoológico Brookfield conmemorará el Día de las Brujas con una celebración familiar, donde todos podrán disfrutar de un laberinto de maíz, viajes por un carro de heno embrujado, una granja de calabazas y brincolines, sábados y domingos hasta el 27 de octubre, de 10 am a 5:30 pm. Boletos $14.95-$21.95. www.czs.org

Festival de literatura ‘Lit y Luz’

El festival de literatura y artes visuales, que unirá a más de veinte poetas y ensayistas locales y mexicanos, en diferentes instituciones locales hasta el 19 de octubre. El festival literario arrancará en Sleeping Village (3734 W. Belmont Ave.) a las 5 pm. La entrada es gratis. www.litluz.com

Feria de tocino y cerveza

Todos los amantes del tocino y la cerveza se darán un gusto con más de 30 platillos preparados con el condimento especial y más de 100 cervezas artesanales, que podrán saborear durante el festival culinario que se llevará a cabo en el Soldier Field (1410 Museum Campus Dr.) de 1 pm a 5 pm. Boletos $65. www.baconandbeerclassic.com

Semana de ideas en Chicago

La serie de eventos ‘Chicago Ideas Week’ se realizará del 12 al 17 de octubre con más de 250 diálogos entre diferentes grupos de expertos, exhibiciones, recorridos y talleres para aprender sobre la salud, el periodismo, política, arquitectura, música y gastronomía. Boletos $15. www.chicagoideas.com

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público con su talento por una causa. Esta semana en el Parque Jefferson (4822 N. Long Ave.) el 12 y 13 de octubre, a las 2 pm y 5 pm. Boletos $25. http://midnightcircus.net

Concierto y baile

A bailar toda la noche con tu pareja al ritmo de la música del grupo del género Los Askis, Winners, Los Yes-Yes, Grupo Maravilla, Reventón Total, Misael Cruz y su Sonora, Maratha, Bestial, Davis, Sensación Caribe, Yarbin y DJ Tecate durante el concierto y baile en el antro Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos $39. www.vivatumusica.com

Concierto ‘Encuentro de Jaraneros’

El concierto de música son jarocha, huapango y mariachi en la D é cima Musa (1901 S. Loomis St.) a las 5 pm tendrá como invitada especial a la artista musical Laura Rebolloso y Ensamble Marinero . Boletos $10. www.facebook.com/EncuentroDeJaranerosMidwest

Domingo 13 de octubre

Desfile de mascotas

Caninos disfrazados desfilarán en el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Rd., en Glencoe) de 11 am a 1 pm. Habrá premios para los mejores disfraces y actividades para toda la familia. La entrada para personas es gratis y para mascotas $17-$28. www.chicagobotanic.org/events/featured_events/spooky_pooch_parade

Lunes 14 de octubre

Desfile de Columbus Day

Chicago conmemorará el aniversario 527 del arribo de Cristóbal Colón y la presencia de la comunidad Italiana en Chicago con un desfile sobre la calle State, entre las calles Wacker y Van Buren, a las 12:30 pm. La entrada es gratis. www.cityofchicago.org

Jueves 16 de octubre

Festival Internacional de Cine de Chicago

El aniversario número 55 del festival cinematográfico ofrecerá una selección amplia de películas de alrededor del mundo, y contará con la visita de varios actores y directores latinoamericanos, hasta el 27 de octubre en el AMC River East 21 Theater (322 E. Illinois St.). Habrá funciones desde las 12 pm hasta las 9 pm. Boletos $10-$28. www.chicagofilmfestival.com