Terapia de células madre ya está disponible en Tinley Park

El doctor Ed Beyer, de Beyer Natural Health Solutions, se ha unido con el doctor Scott Hanlon D.O. del Hospital Little Company of Mary y de los laboratorios Predictive Biotech para ofrecer células humanas de cordón umbilical, reguladas por la FDA, a pacientes que sufren artritis degenerativa crónica, osteoartritis y artritis reumatoide, enfermedades que causar dolor debilitante en las siguientes áreas:

-Rodillas

-Caderas

-Cuello y parte baja de la espalda

-Hombros

-Codos

-Manos y pies

El doctor Beyer ha practicado medicina funcional en Tinley Park por más de 30 años. Cuando se le preguntó qué lo llevó a incursionar en las células madre él dijo: “He puesto mi mirada en el potencial de las células madre para regenerar articulaciones deterioradas desde que mi padre falleció por las consecuencias de un medicamento aprobado por la FDA que tomó para el dolor artrítico. En ese momento, las células madre estaban en su infancia. Con el avance de la investigación, ese ya no es el caso”.

“Hoy, cuando se trata de terapia apropiada de células madre para regeneración de articulaciones con artritis, y enfatizo la palabra apropiada, simplemente no hay una mejor opción. La investigación actualmente confirma esto y lo vemos todos los días en nuestra clínica. Personas que tienen articulaciones ‘hueso contra hueso’ a las que les dijeron que necesitaban un reemplazo quirúrgico están encontrando alivio y evitando la cirugía con inyecciones apropiadas de células madre”, dijo el doctor Beyer.

Él añadió que incluso la Clínica Mayo usa células madre y medicina regenerativa y afirmó que “el futuro de la reparación de articulaciones está aquí, ahora”.

Los doctores Beyer y Hanlon saben que hay mucha información falsa y malentendidos al respecto de las células madre. Por esa razón, el doctor Beyer está realizando seminarios informativos que responden las siguientes preguntas:

-¿Qué dicen la ciencia y la investigación sobre en qué pueden ayudar las células madre y en qué no?

-¿Está la FDA involucrada en la terapia con células madre?

-¿Qué tipo de células madre se deben usar pare regenerar articulaciones artríticas?

-¿Hay peligros en la terapia de células madre?

¿Los seguros cubren este tipo de terapia?

¿Qué tipo de resultados se pueden esperar y cuánto pueden durar si soy un buen candidato para terapia de células madre?

Este seminario de una hora de duración se ofrece sin costo en la siguiente ubicación:

9 de noviembre de 2019

11 am

Restaurante Mi Tierra

2528 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60623

El seminario incluirá discusiones sobre células madre y también sobre disfunción eréctil.

Artículo provisto por los doctores Edward Beyer y Scott Hanlon. Para mayor información visite beyerstemcellinstitute.com o llame al 708-315-2839