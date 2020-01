La oportunidad está disponible, a menos que los políticos nos la arrebaten

A todos los jóvenes que no están seguros de cómo lograr una carrera exitosa para sí mismos, escuchen mi historia. No hace mucho tiempo, yo era como tú. Hoy trabajo como electricista en la compañía MKD Electric. Estoy ganando buen dinero y veo un camino claro para mi desarrollo profesional.

Crecí en el barrio de Las Empacadoras. Después de la escuela secundaria, no estaba seguro de qué hacer o por dónde empezar. Muchos amigos y jóvenes del vecindario tomaron caminos muy destructivos. Me mantuve sin problemas por un buen tiempo, pero no sabía cómo salir del ciclo de empleos con salario mínimo y de vivir de un sueldo al otro. Quería más para mí, pero no estaba seguro de a dónde ir.

Fue entonces cuando me enteré del programa Community Builders. Me inscribí y tomé el curso gratuito de 12 semanas. Aprendí los conceptos básicos requeridos para los trabajos en la industria de la construcción. Lo mejor de esta capacitación fue el hecho de que un trabajo me estaba esperando después de graduarme.

Es muy difícil para las minorías entrar en la industria de la construcción, pero Community Builders me mostró el camino. Tenía que aprovechar esa oportunidad. Nadie me regaló nada, pero estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de probarme a mí mismo.

Estoy escribiendo esta carta por dos razones. Primero, quiero que todos los jóvenes de las comunidades menos favorecidas sepan que hay oportunidades a su alcance; que busquen un programa como Community Builders que pueda ser su plataforma de lanzamiento.

Pero también estoy escribiendo esta carta porque me he enterado de que los políticos en Springfield están pensando en eliminar el programa Community Builders a través del Proyecto de Ley 1407 del Senado de Illinois, que evitaría que los empleadores contraten graduados de Community Builders. Es difícil creer que este programa esté en riesgo. Ha hecho mucho por mí y por muchos otros.

Lograr el éxito consiste en tener esa primera oportunidad de demostrar tu valía. Espero que este programa Community Builders esté disponible por muchos años más.

–Noé Salazar es electricista industrial en MKDElectric, graduado del programa Community Builders.