Lanzan campaña para combatir el cáncer de cuello uterino en Chicago

Ante los estudios que evidencian la grave realidad de las desigualdades étnicas y raciales entre las mujeres que mueren por el cáncer del cuello uterino y las que no, Equal Hope, una organización de Chicago, ha lanzado una campaña para eliminar esas desigualdades y desterrar esa enfermedad de una vez por todas.

La organización Equal Hope dirige en 2020 sus esfuerzos a eliminar las desigualdades en la prevención y tratamiento del cáncer del cuello del útero.

“Ninguna mujer debería enfrentar la muerte a causa del cáncer del cuello del útero, que puede evitarse en un 100%”, dijo Anne Marie Murphy, directora ejecutiva de Equal Hope, entidad antes conocida como Metropolitan Chicago Breast Cancer Task Force. “Conocemos las causas que lo provocan y sabemos cómo prevenirlo, y es hora de exterminarlo”, añadió Murphy.

Equal Hope ha asumido el compromiso de poner fin a las desigualdades que conspiran contra el tratamiento del cáncer del cuello uterino y a dedicarse a erradicar la enfermedad.

Las investigaciones ponen de manifiesto que Chicago ha reconocido las desigualdades raciales y étnicas que afectan la prevención y diagnóstico y tratamiento del cáncer del cuello uterino: una latina o una afroamericana enfrentan una posibilidad de morir por esta enfermedad, tres veces más que una mujer blanca.

En casi todos los casos, el cáncer del cuello uterino esta provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se transmite de piel a piel, por contacto sexual. Los condones o profilácticos no eliminan el riesgo de contraer el virus. Este cáncer puede evitarse por medio de una combinación que incluye la vacuna contra el VPH a partir de los 9 años de edad y con exámenes frecuentes para detectar crecimientos precancerosos en la cérvix, a partir de los 21 años de edad.

Gracias a la donación de fondos por la Fundación Coleman de Chicago, Equal Hope ayudará a las personas que no tienen seguro de salud, o su seguro no cubre todos los tratamientos y a que las mujeres accedan a exámenes, diagnósticos y tratamientos del cáncer del cuello del útero de calidad. Así también las mujeres contaran con un médico que monitoree su salud. Casi un 60% de las mujeres atendidas no tienen un médico a donde recurrir regularmente, para diagnosticar o asesorar sobre los temas que pueden afectar el tratamiento del cáncer y la salud en general.

Estas son algunos de los hallazgos que presenta Equal Hope:

Las desigualdades raciales que afectan la mortalidad entre mujeres que padecen de cáncer del cuello uterino han aumentado en Chicago en los últimos años. Enre 2011 y 2013, la brecha de mortalidad entre las mujeres blancas y afroamericanas se duplicó llegando al 147% de desigualdad.

La tasa de incidencia del cáncer del cuello uterino y la mortalidad son considerablemente más altas que los promedios nacionales. La probabilidad de contraer este cáncer es un 39% más alto, la tasa de mortalidad es un 60% más alto.

Chicago y Dallas registraron la más alta tasa de mortalidad por cáncer del cuello uterino entre mujeres afroamericanas, en los años más recientes del estudio (2011-2013).

Chicago no solo ha empeorado con respecto al promedio nacional, sino que hay enormes disparidades dentro de la misma ciudad. Por ejemplo, una mujer en Washington Park es 85 veces más vulnerable a perder la vida por cáncer del cuello del útero que una mujer en Hyde Park (según datos de Chicago Health Atlas).

Una mujer afroamericana o latina de Chicago tiene una probabilidad tres veces mayor que una mujer blanca de morir por este tipo de cáncer (dato de Chicago Health Atlas).

“Nuestro nombre, Equal Hope, encarna los valores fundamentales que nos guían: todas las mujeres deberían tener la misma esperanza en un sistema de salud de excelente nivel, y cualquier persona que padezca de una enfermedad grave, debería poder contar con la misma esperanza en el futuro”, dijo el Dr. Ansell, fundador, presidente de la junta directiva de Equal Hope y vicepresidente de Health Equity en Rush. Si bien es “un objetivo ambicioso, el querer erradicar el cáncer del cuello uterino por completo, es alcanzable… Nosotros queremos eliminar la brecha racial por completo. Y Chicago será la primera gran ciudad en lograrlo”, comentó Ansell..

La erradicación de la enfermedad es posible porque se puede prevenir en casi un 100% por medio de la vacunación.

Para más información sobre cómo prevenir el cáncer del cuello uterino visite www.EqualHope.org

También por favor síganos: Equal Hope en Twitter, Facebook e Instagram.