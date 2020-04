Comunidad purépecha será censada por primera vez en Illinois

María Márquez canta pirekuas en iglesias, fiestas, bautizos y en eventos especiales de Casa Michoacán en el barrio de Pilsen. Como toda integrante de la comunidad purépecha, la música y la danza tradicionales de esa etnia mexicana las lleva en la sangre.

Por medio de la música y el canto, ella ha tratado de promover en Chicago sus raíces purépechas. “En mi casa todos hablamos purépecha, los niños hablan inglés, español y hablan y entienden purépecha”, dijo Márquez.

Márquez, otros miembros de la comunidad purépecha, voluntarios y organizadores comunitarios de Casa Michoacán se dieron a la tarea de tocar puertas en West Chicago y alrededores para educar y concientizar sobre el Censo 2020.

La comunidad purépecha es un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán. Muchas personas de esa etnia han emigrado hacia Estados Unidos y algunos se han establecido en West Chicago, Naperville y Blue Island en Illinois.

Para Márquez es importante que los purépechas sean censados porque de esa manera sus comunidades se beneficiarán con más recursos y tendrán mejores escuelas para sus hijos. “Yo les digo que no se preocupen, que la información que proporcionen al Censo no llegará a las manos de ICE, es solo para ser contados y lleguen recursos a nuestro condado donde está la gente purépecha”, explicó Márquez.

“Mi trabajo es platicar con ellos, porque los purépechas tenemos mucha desconfianza de la gente porque hemos sido muy discriminados por ser indígenas, mucha gente tiene miedo de hablar”, dijo Márquez en entrevista con La Raza.

Maggie Lugo, directora de Casa Michoacán, dijo que buscan asegurarse que todas las familias sean contadas, de que tengan la información asertiva y que también tengan la convicción y la seguridad de que su información está restringida y no va ser compartida con ninguna agencia federal fuera del Censo.

Trabajo en West Chicago

Voluntarios, miembros de la comunidad purépecha, y organizadores de Casa Michoacán se pusieron como meta tocar 6,170 puertas y asegurarse que las personas tengan el material en el idioma purépecha en West Chicago.

Ese reto es aún más importante dadas las dificultades actuales durante la epidemia de coronavirus.

El plan era estar en las iglesias, en los supermercados, en los negocios, en las plazas y en el mal, si bien algunos de esos establecimientos actualmente están cerrados por el COVID-19.

Pero su esfuerzo no se cancela. “Queremos que entiendan lo que significa ser contado y la importancia que tiene para sus niños”, dijo Lugo a La Raza. “Nuestra comunidad inmigrante necesita tener la seguridad de que su información es completamente confidencial”, agregó.

Maggie Lugo dijo que las respuestas más comunes que han escuchado al informar sobre el Censo son: “es que no soy de aquí, ¿para qué lleno el Censo?” o “¿eso para qué me sirve¡”. “Hay que explicarles que no importa que no hayan nacido aquí, que no tengan documentación legal, si vives en los Estados Unidos tienes que ser contado porque todos contribuimos de una manera u otra”, señaló Lugo.

Lugo destacó que esta es la primera vez que la comunidad indígena purépecha será censada e identificada en este Censo 2020: “Como la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois tenemos altamente la responsabilidad de cuidar a nuestra comunidad Purépecha y asegurarnos que sus derechos no sean hecho de menos”.

El estado de Illinois es uno de los estados que más ha contribuido para que las comunidades diversas sean todas contadas, dijo Lugo. “Les vamos a poder ayudar y asegurarnos que todos tengan las preguntas contestadas, la información necesaria y llenado el cuestionario”.