Chuy García y otros 63 congresistas exigen más recursos sobre coronavirus en español

Los representantes federales Jesús “Chuy” García (IL-04) y Donna Shalala (FL-27) y, junto con otros 62 miembros del Congreso, enviaron una carta al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence instando a la administración y a las agencias federales a distribuir información sobre seguridad pública relacionada con el coronavirus, los requisitos de elegibilidad de beneficios y los materiales de solicitud en español y otros idiomas.

Desde el comienzo de la pandemia, los materiales que se han puesto a disposición del público, relacionados con la atención de la salud o la asistencia a personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro, han sido en su mayoría en inglés, lo que impide que millones de personas accedan a recursos vitales e información que salva vidas en medio de la crisis del coronavirus.

“El dominio del idioma inglés no debe ser una barrera para obtener o distribuir información vital del gobierno federal sobre la atención médica o el alivio económico para las personas afectadas financieramente por esta emergencia,” dijo el Representante García. “Sin embargo, la mayoría de los materiales informativos se distribuyen solo en inglés. Hay al menos cinco idiomas adicionales comúnmente hablados en mi ciudad de Chicago. Si esta pandemia hubiera ocurrido cuando mi familia emigró de México, no habríamos tenido acceso a recursos que salvan vidas. Lo mismo es cierto para muchas familias en mi distrito. Esta emergencia global requiere que seamos inclusivos. El virus no discrimina, y nosotros tampoco.”

“Informar al público es un elemento clave en luchar eficazmente contra la emergencia nacional creada por el coronavirus,” dijo la representante Shalala. “Esto significa no solo orientar a las personas sobre cómo y dónde acceder a la ayuda que necesitan, sino también brindarla en un idioma que puedan entender. Como representante de una comunidad donde la mayoría de la población son minorías, reconozco la importancia de comunicarme en el idioma de mis electores, y patrocinare con orgullo cualquier esfuerzo para proporcionarles recursos en español y otros idiomas durante esta crisis.”

El texto de la carta se puede encontrar aquí.