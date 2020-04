Líderes latinos de Chicago lanzan iniciativa para enfrentar la epidemia de coronavirus en la comunidad hispana

El alto crecimiento de casos de COVID-19 en barrios latinos de Chicago y suburbios requiere acción coordinada e integral

Un grupo de líderes comunitarios, entre ellos 30 funcionarios electos de la Ciudad, el Condado, la Legislatura estatal y el Congreso, realizaron una conferencia con expertos de salud y representantes de organizaciones comunitarias de Chicago para analizar las tendencias y plantear soluciones ante el avance de la epidemia de COVID-19 entre los latinos.

De acuerdo a cifras del Departamento de Salud Pública de Illinois analizadas por la firma Enigma Forensics (https://enigmaforensics.com/blog/coronavirus-case-growth-highest-in-hispanic-communities/), las áreas donde se ubican importantes comunidades latinas se encuentran entre las zonas de mayor crecimiento de casos de coronavirus.

Los latinos son la población más numerosa, con 678,050 personas en los 19 códigos postales con mayor crecimiento de casos de COVID-19, según datos recientes. En comparación, en esas áreas viven 369,243 personas de raza blanca, 203,409 afroamericanos y 59,386 de origen asiático.

Adicionalmente, los hispanos padecen enfermedades y condiciones de salud asociadas con mayor riesgo de sufrir casos graves o letales de COVID-19, entre ellas la diabetes, la alta presión, la obesidad y el asma. Y los latinos enfrentan desigualdades importantes en materia de acceso a la salud y al seguro médico, manejo del inglés y prácticas de discriminación y racismo, especialmente los inmigrantes e indocumentados, de acuerdo a un comunicado en el que se anunció la creación de la ‘Iniciativa Latina ante el COVID-19’.

Esa iniciativa propone:

El desarrollo e implementación de una campaña integral y bilingüe de concientización que se enfoque en los códigos postales con alta cantidad de casos de coronavirus y alta concentración de hispanos. La campaña se realizará por diversos medios de comunicación, tradicionales y en línea.

El desarrollo e implementación de una campaña integral de promoción y educación en salud para educar a personas y negocios en los códigos postales con mayor crecimiento y cantidad de casos de COVID-19. Se propone movilizar a organizaciones comunitarias, promotores de salud, iglesias y funcionarios públicos para hacer llegar mensajes de prevención del COVID-19 y la importancia de seguir los lineamientos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como el distanciamiento social, el uso de mascarillas o cobertura facial en lugares públicos y otras medidas para protección personal y del hogar ante el coronavirus.

Establecimiento de una campaña integral de educación en pequeños negocios en las comunidades latinas, sobre todo de tiendas y servicios esenciales, con la participación de organizaciones no lucrativas y cámaras de comercio para garantizar que los empleados cuenten con las protecciones necesarias (guantes y máscaras) y los lugares de trabajo estén limpios. Se hará también énfasis en que los empleados deben quedase en casa si enferman. Se buscará que la Alcaldía movilice inspectores para vigilar que estas prácticas se cumplan en los negocios.

Implementación de una campaña bilingüe para informar a la comunidad latina de los recursos disponibles en la ciudad y el estado. Se buscará asegurar que la población latina conozca los programas locales, estatales y federales y los de organizaciones sin fines de lucro en temas como la asistencia financiera, la vivienda, la alimentación, la salud mental, la violencia doméstica y otros servicios. Se considera una prioridad conectar a pacientes de COVID-19 con las entidades que pueden darle asistencia y han recibido recursos estatales para ello.

Mejorar la recolección de datos raza y etnicidad, y la publicación inmediata de las cifras históricas y actuales sobre casos, hospitalizaciones y fallecimientos vinculados a COVID-19. Datos que han aparecido señalan que áreas con gran población hispana están enfrentando un alto crecimiento de contagios de coronavirus. Entre esas zonas figuran Portage Park, Bedford Park, Brighton Park, Pilsen, La Villita, Belmont Cragin, Hermosa Park, Logan Square, Humboldt Park, South Lawndale, Joliet, Waukegan y Cicero. Contar con datos suficientes es clave para valorar la seriedad del problema en la comunidad latina y tomar las medidas necesarias para frenar la expansión de la epidemia. También se debe asegurar que latinos con severos síntomas de COVID-19 reciban atención médica independientemente de su estado migratorio o de si cuentan con seguro médico.

Implementar el acceso universal a pruebas de diagnóstico sin importar el estatus migratorio o la ciudadanía. El acceso a exámenes rápidos debe ser ofrecido a los trabajadores esenciales en los códigos postales donde crece la epidemia. El público debe recibir información adecuada sobe dónde se realizan esas pruebas y quién califica para ellas.

Contar con representación de líderes hispanos en las Fuerzas de Tarea en Salud de Chicago y de Illinois para asegurar que esas instancias desarrollen estrategias lingüística y culturalmente relevantes para los latinos a fin de asegurar la máxima contención del coronavirus en nuestra comunidad.

Los integrantes actuales (más se sumarán) de la ‘Iniciativa Latina ante el COVID-19’ son:

Dr. Aida Giachello – Northwestern University

Dr. Marina Del Rios – U of I at Chicago College of Medicine

Dr. Tina Pacione-Zayas – The Puerto Rican Agenda

Esther Sciamarella, M.S. – Chicago Hispanic Health Coalition

Patricia Canessa, MA, MBA, PhD – Illinois State Board of Health

Congressman Jesús “Chuy” García

State Senator Cristina Castro

State Senator Iris Martínez

State Senator Celina Villanueva

State Senator Omar Aquino

State Representative Fred Crespo

State Representative Eva-Dina Delgado

State Representative Edgar González, Jr.

State Representative Will Guzzardi

State Representative Lisa Hernández

State Representative Barbara Hernández

State Representative Aaron Ortiz

State Representative Delia Ramírez

State Representative Karina Villa

Cook County Commissioner Alma Ayala

Hanover Park Municipal Clerk Eira Corral Sepúlveda

Chicago Alderman George Cárdenas

Chicago Alderman Félix Cardona

Chicago Alderman Daniel LaSpata

Chicago Alderman Roberto Maldonado

Chicago Alderman Michael Rodríguez

Chicago Alderman Rossanna Rodríguez

Chicago Alderman Susan Sadowski-Garza

Chicago Alderman Byron Sigcho-López

Chicago Alderman Gilbert Villegas

Elgin Alderman Baldemar López

Eddy Borrayo – Rincón Family Services

Rubén D. Feliciano – Rincón Family Services