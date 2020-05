Hospitales y clínicas comunitarias de Chicago en la primera línea contra la pandemia de coronavirus

Hospitales y clínicas comunitarias que atienden a minorías en el norte y sur de Chicago se han convertido en lugares clave para la realización de pruebas de diagnóstico coronavirus.

Más de 200 pruebas para pacientes con síntomas de Covid-19 se han realizado hasta ahora en el Hospital Norwegian American Hospital, ubicado en el barrio de Humboldt Park. La mayoría de sus pacientes son latinos y afroamericanos.

“Un 50% de las personas a las que les estamos haciendo la prueba han dado positivo, eso quiere decir que hay un aumento especialmente en la comunidad latina basado en estas pruebas”, dijo José Sánchez, presidente del Hospital Norwegian American.

En las áreas donde existe mayor concentración de personas hay mucho más incidencia de gente con el virus, destacó Sánchez, quien también dijo que en la comunidad de Hermosa, ubicada al noroeste de la ciudad, la incidencia más alta en casos de coronavirus lo tienen los grupos latinos.

Problema de vivienda y el virus

En la comunidad de Humboldt Park hay un problema en cuanto a vivienda: muchas personas viven juntas en un apartamento, algunas veces tienen también habitaciones que están alquiladas a otras personas, explicó Sánchez en entrevista con La Raza. “Esa concentración crea parte del problema porque hay que mantener una distancia por lo menos de seis pies, pero si tenemos a muchas personas en una casa o en un apartamento ya eso tiene cierto riesgo”.

A las personas mayores de 60 años y que padecen enfermedades crónicas se les recomienda no salir y permanecer en casa porque son los más vulnerables al virus e incluso la enfermedad podría causarles la muerte. “Las personas que tienen condiciones médicas y que tienen más de 62 años son los más afectadas con el virus, especialmente personas que son diabéticas, que tienen problemas del corazón, son obesos o han tenido cáncer”, señaló José Sánchez.

La atención para hacerse la prueba de coronavirus es gratuita, requiere cita y sólo se realiza a personas adultas. Ese hospital cuenta con personal de la salud que habla español.

Si tiene fiebre, tos, problemas respiratorios o pérdida del gusto u olfato puede llamar para hacer una cita al teléfono 773-292-8363. Las personas deben vivir en los vecindarios del noroeste de Chicago.

En el Norwegian American Hospital, ubicado en el 1044 N. Francisco Ave. en Chicago, se realizan 40 pruebas diarias y los resultados de las mismas se dan al paciente dentro de cinco a siete días.

Qúedate en casa mientras esperas resultados

En el Centro de Salud Esperanza las pruebas para diagnosticar Covid-19 son gratuitas y se realizan en dos de sus cuatro centros, ubicados en el 2001 S. California en La Villita y en el 4700 S. California en Brighton Park, ambos en el suroeste de Chicago.

El 92% de pacientes que se atienden en esos centros de salud son de origen latino y en su mayoría no tienen seguro médico, dijo Carmen Vergara, directora de operaciones del Centro Salud Esperanza. “Por lo general atendemos a personas que son latinas y la mayoría que ha venido a hacerse la prueba también son latinos y son los que también son positivos al Covid-19”.

En sus dos centros habilitados para pruebas de detención de Covid-19 tienen la capacidad de hacer un total de 150 pruebas al día. “Hemos hecho casi 2,000 pruebas en las últimas 6 semanas y de esas más de 1,000 han sido positivas”, enfatizó Vergara en entrevista con La Raza.

Las personas llegan a uno de los dos centros en su auto y el personal médico se encuentra en carpas. Los pacientes son evaluados y se les hace la prueba. Luego tienen que esperar la llamada del médico en dos días para saber los resultados.

Vergara ha notado que en varias ocasiones en las que ha llamado a personas para informarles que dieron positivo por coronavirus, éstas contestan las llamadas desde el trabajo. “Esto nos dice que personas con síntomas y que están esperando resultados de pruebas todavía están trabajando, entonces es problemático porque ahí puedes estar transmitiendo el virus. Si alguien tiene síntomas y está esperando resultados es importante quedarse en casa mientras llegan los resultados”, dijo Vergara.

La atención en ambos centros de salud es sólo con citas, el personal habla español y las pruebas se hacen a menores y adultos. Los resultados se obtienen en dos días.

¿Qué pasa en las fábricas?

El Centro Médico Alivio realiza pruebas de Covid-19 en sus centros ubicados en 966 W. 21 St. Street, en Pilsen, y en el 6447 Cermark Rd. en Berwyn. El horario es de lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm y sábados de 9 am a 3 pm.

El personal de la salud es bilingüe y la atención es con o sin cita.

En ambos centros habilitados se busca alcanzar las 50 pruebas diarias. Para citas llamar al teléfono 773-254-1400.

En la comunidad hispana hay muchas personas que padecen diabetes e hipertensión, problemas cardiovasculares y obesidad, lo que las hace más vulnerables al virus, explicó Esther Corpuz, directora ejecutiva del Centro Médico Alivio y quien también recomienda que siempre se tenga un médico primario.

En el Centro Médico Alivio son atendidos los pacientes sin importar si tienen o no seguro de salud porque están comprometidos en servir a la comunidad inmigrante, dice Corpuz: “Muchas de las barreras que tienen nuestros pacientes es en cuanto a su documentación, no tienen seguro médico, no son ciudadanos, no hablan inglés, pero aquí todo el equipo de médicos y enfermeras habla español”.

Muchas de las personas que se han realizado la prueba para diagnosticar Covid-19 trabajan en fábricas y continúan laborando porque los gerentes les dicen que todavía tienen que trabajar, mencionó Corpuz: “Nosotros les estamos dando una carta a los gerentes de las fábricas diciéndoles que ellos no deben trabajar tienen que han de esperar hasta que tengamos los resultados de la prueba de Covid-19, porque si no pueden contagiar a otras personas. Si están positivos no pueden regresar por 14 días”.