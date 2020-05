Cautela, esperanza y crítica ante la reapertura de Chicago y el coronavirus

La batalla contra el Covid-19 y las medidas de reapertura tienen claroscuros para los pequeños empresarios de Chicago

Con el propósito de proteger a los residentes de Chicago frente a la pandemia de Covid-19, la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot presentó un plan de reapertura de cinco fases para reabrir la economía de la ciudad a medida que la curva de casos de coronavirus se aplana.

El plan de cinco etapas denominado ‘Protegiendo Chicago’ fue detallado por Lightfoot a principios de mayo. Chicago ya ha pasado de la fase uno de ‘Estricto confinamiento en el hogar’ excepto trabajadores esenciales a la fase dos “Permanencia en casa” que es donde actualmente se encuentra la ciudad, lo que significa protegerse contra interacciones inseguras con otros permaneciendo en sus hogares, aunque pueden realizarse labores como ir al supermercado, la farmacia.

La fase tres, ‘Reapertura cautelosa’, consiste en abrir con precaución y distanciamiento físico estricto con la apertura de algunas empresas. Los trabajadores no esenciales comenzarán a regresar al trabajo de manera gradual.

Lightfoot dijo que la ciudad probablemente pasará los próximos 6 a 12 meses moviéndose a través de las fases. Esto dependerá de los criterios de epidemiólogos y de la disminución de casos y muertes por el coronavirus en Chicago.

Para pasar a la fase tres de ‘Reapertura cautelosa’, la ciudad necesitaría ver una disminución en la tasa de casos de Covid-19 durante 14 días y una tasa decreciente de casos nuevos, tasas estables o decrecientes de hospitalizaciones, ingresos en UCI y muertes, según reportes de prensa.

La fase cuatro será de ‘Reapertura gradual’ de negocios limitando el cupo de personas y la fase cinco de ‘Protección’ será cuando todas las empresas reabran y las personas menos vulnerables al virus pueden regresar al trabajo.

En ese contexto, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, indicó que a partir del 29 de mayo restaurantes y bares podrán comenzar a servir comida en sus locales, pero solo en espacios exteriores como terrazas o mesas en las aceras y con una cantidad de comensales limitada. Originalmente esa reapertura parcial de restaurantes y bares no iba a ser avalada sino hasta finales de junio.

En todo caso, expertos en salud recomiendan que los restaurantes reabran con distanciamiento social, capacidades reducidas y personal con máscaras.

“Durante la crisis de Covid-19 nos hemos comprometido a basar nuestras decisiones en la ciencia y los datos relacionados con esta enfermedad y a comunicar nuestras acciones al público de manera abierta y transparente”, dijo la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot.

Una coalición de ‘Derecho a la recuperación’, que incluye a algunos concejales, también expresó su preocupación en una conferencia de prensa virtual sobre las repercusiones económicas.

“También reconocemos que algunas poblaciones y familias están sufriendo más que otras en esta crisis y también estamos teniendo esto en cuenta al prepararnos para la reapertura”, dijo la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, Dra. Allison Arwady.

Lightfoot anunció la creación de un grupo de trabajo de recuperación Covid-19 para asesorar al gobierno de la ciudad a medida que los esfuerzos de planificación de recuperación económica se inician en el contexto de la pandemia.

El plan de Lightfoot se produjo después de que Pritzker emitiera su plan de reapertura en ese estado. Illinois se reabrirá en cinco fases a nivel regional.

La orden de permanencia en el hogar del gobernador de Illinois entró en vigencia desde el 21 de marzo y tiene previsto levantarse para finales de mayo.

“Un pueblo fantasma”

El padre José Landaverde y activista de la Misión Fe, Vida y Esperanza dice que si bien es importante restablecer la economía de la ciudad también hay que considerar tomar todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad latina para evitar que más gente que salga a trabajar se siga contaminando.

“La alcaldesa tiene que dar una respuesta a las minorías y a la comunidad latina porque a ella le siguen importando más las empresas y las grandes corporaciones, tiene que buscar una metodología de cómo la gente latina, los que salen a trabajar, no se siga contaminando”, dijo Landaverde.

Para dueños de negocios el panorama ha sido sombrío. Jorge Manzano, copropietario del restaurante La Celia LatinKitchen y del restaurante Tacos Tequilas, ambos negocios ubicados en el noroeste de Chicago, dijo que en uno de sus negocios la venta está muy baja: “Esto me preocupa, me alarma y eso me indica que las cosas siguen complicadas y que va para largo, esto nos va llevar meses y hablar de una recuperación económica no lo considero en este momento”.

Manzano menciona que el barrio de Logan Square donde funcionan sus negocios después de las cinco de la tarde parece “un pueblo fantasma” porque ya no hay movimiento comercial. “La gente no está gastando, pero es por lo mismo mucha gente se quedó sin trabajo”, dijo el empresario.

El concejal del distrito 25 Byron Sigcho dijo que ha sido bastante crítico del plan y de la falta de comunicación de la administración local no solo con los concejales sino en general con la comunidad.

“Para nosotros pensar en un plan de reapertura es importante tener la preparación debida, incluso la misma alcaldesa Lightfoot ha mencionado lo que se necesita para cambiar de fase, no tenemos las suficientes pruebas que se necesitan para hacer a la comunidad. ¿Dónde están las ayudas para los restaurantes, para los negocios pequeños que se ofrecieron?”, señaló Sigcho.

“Las grandes corporaciones siguen operando mientras que los pequeños negocios están cerrando. Tenemos un impuesto para utilizar del TIF que pagan estos negocios pequeños para que sirva en estos momentos difíciles pero quienes están utilizando esos fondos son las grandes corporaciones. Este sistema lo que está haciendo es subsidiar a las grandes corporaciones mientras los negocios pequeños están cerrando”, reiteró Sigcho.

****

* La cobertura de La Raza de la crisis del Covid-19 en Chicago es posible en parte gracias al apoyo de la Fundación Robert R. McCormick.