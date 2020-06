Urgen a familias latinas a llenar el Censo 2020 sin temor durante epidemia de coronavirus

Solo entre el 20% y 30% de los hogares latinos en el área de Chicago han respondido el Censo 2020 causando inquietud entre líderes y organizaciones que colaboran con el conteo de la población, las que a su vez están introduciendo nuevos estrategias para educar e incentivar a familias a que llenen el censo sin incertidumbres, comentó Rosa Rubio, coordinadora de programas comunitarios del Centro Gads Hill.

Un conteo inadecuado de la población podría significar la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales a Illinois, lo que terminaría afectando particularmente a comunidades minoritarias, aseguró Nelly Benítez, analista de negocios y reportera financiera para el Grupo William Everett, el cual otorga subvenciones a varias organizaciones sin fines de lucro que están contribuyendo con el Censo 2020.

Rubio añadió que cada habitante significa $14,000 en un lapso de 10 años. “Menos fondos significan pérdida de recursos en lo que se refiere a clínicas de salud para nuestros niños, maestros en nuestras escuelas, organizaciones sin fines de lucro… ya sabes, afecta todo, desde nuestros servicios sanitarios a nuestros departamentos de policía y bomberos y paramédicos. Es realmente crítico”, dijo Rubio.

Rubio comentó que varias organizaciones están trabajando duro para evitar los mismos errores del Censo 2010, cuando por ejemplo más de 11,000 niños hispanos de cero a cinco años no fueron contados. “Así que solo te puedes imaginar cuánto perdimos y eso simplemente significa en la falta de maestros y centros de cuidado infantil y mucho más. No tenemos suficiente para servir a nuestra comunidad”, dijo.

“Estos fondos son muy necesarios y nos darán una mejor calidad de vida. Sin mencionar, posiblemente más representación [en el Congreso]”, añadió Diana Mireles, integrante del consejo de la organización Vivienda del Noroeste (Northwest Side Housing), líder en la comunidad hispana y concesionaria del censo.

El número de habitantes en cada estado determina cuántos representantes tendrá en la Cámara de Representantes y a su vez es una fuente de información para la redistribución del mapa electoral.

¿Qué pasa si no tengo papeles?

Líderes aseguran que la principal razón por la que hay familias latinas que se rehúsan a responder el censo es el rumor de que este contiene preguntas sobre el estatus migratorio. “La pregunta principal es: ‘¿qué pasa si no tengo papeles?’…”, dijo Rubio.“Pero no las podemos culpar si no saben”.

Por esa razón, organizaciones están trabajando día y noche para informar a la comunidad hispana que no hay ni habrá preguntas sobre ciudadanía ni estatus migratorio.

“Creo que mucho de esto tiene que ver con el componente político. La forma en que el censo fue promovido a nivel federal, por así decirlo, no fue muy atractiva, y específicamente en lo que respecta a las preguntas de inmigración o preguntas de ciudadanía que no están y nunca lo han estado”, dijo Benítez.

Asimismo, “por cuestiones de inmigración le hemos dicho a nuestra comunidad que no [abra] la puerta a gente que no conozca, pero al no cumplir [con] el censo, el gobierno va a mandar enumeradores [del censo] a que vayan a su puerta para poder contarlos”, dijo Benítez. “Al saber esto elegimos organizaciones que trabajan en estas comunidades, que la gente ya conociera, para que nuestra comunidad se sintiera apoyada al cumplir el censo”.

Otro problema inesperado que ha complicado el conteo del censo es sin duda la pandemia del coronavirus lo que obligó a que muchos eventos y programas fuesen cancelados. “El impacto de Covid-19 nos hizo cambiar de estrategia y usar métodos más creativos”, dijo Benítez.

Mirales aseveró que promover el censo “es un reto en un buen día. Ahora estamos tratando de hacer el censo durante una pandemia, donde la gente tiene preocupaciones y problemas reales. A veces te encuentras con gente que, cuando hablas con ellos, reaccionan como un ciervo ante los faros. ‘¿Qué está pasando con el censo? ¿Cuándo? No, no lo llené’…”, dijo. “Se necesita mucho pensar fuera del molde tradicional”.

Entre las actividades que se están realizando durante la pandemia están marketing en español; bancas telefónicas para recordar y ofrecer asistencia a la comunidad; distribución de mascarillas, guantes y desinfectantes de manos junto con material sobre el censo; caravanas promoviendo el censo; rifas y sorteos por medio de las redes sociales; ayuda en persona en lugares como centros de distribución de comida; voluntarios en las aceras entregando información; y la colaboración y apoyo de funcionarios electos incluyendo el congresista ‘Chuy’ García y el concejal del Distrito 25 Byron Sigcho, quien “prometió afeitarse la cabeza si Pilsen alcanza el 100% de respuestas”, comentó Rubio.

‘Ponte de pie y sé contado’

“Cada uno cuenta. Así que todos, desde un bebé hasta los ancianos, todos cuentan. No importa si van a la escuela o si trabajan o no. Perderemos millones si no todos son contados”, aseveró Rubio.

“No quiero que la gente asocie que solo ponen sus nombres ahí. Eres tú quien representa a una persona más en nuestra comunidad. Es realmente una acción colectiva entre todos nosotros”, dijo Benítez.

Mirales añadió que “ponte de pie y se contado. No dejes estos recursos en la mesa porque esos recursos son para nuestras comunidades”.

Cómo llenar el censo

La mayoría de los hogares en todo el país recibieron una invitación para llenar el censo en marzo. Llenar el censo no debería tomar más de 10 minutos. El censo, que es seguro y confidencial, debe ser llenado por el propietario o arrendatario y cada persona que habita en la casa debe ser incluida. No hay preguntas sobre ciudadanía y estatus migratorio. Si no ha llenado el censo, tiene hasta el 31 de octubre para hacerlo.

El censo puede ser llenado en línea, por teléfono o por correo.

En línea: Si usted recibió un número de identificación del censo de 12 dígitos por correo o en materiales dejados en la puerta de su casa, puede llenar el formulario en línea en my2020census.gov. Para cambiarlo al español, oprima el ícono de idiomas ubicado en la esquina derecha de la página.

Por teléfono: Para completar el censo o para dudas, llame al 844-468-2020, en español.

Por correo: Llene el formulario impreso que se envió a su hogar y devuélvalo por correo postal.

Para dudas y consultas sobre cómo llenar el censo, también puede comunicarse con Rosa Rubio del Centro Gads Hill al 312-945-6570.

****

La realización de esta historia contó con el apoyo de Reveal / The Center for Investigative Journalism. En general, la cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois, del Fondo Covid-19 de Periodismo de la Robert R. McCormick Foundation y de la Google News Initiative. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.