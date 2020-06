Crean fondo de ayuda a residentes de Chicago excluidos del cheque de estímulo federal por coronavirus

Podrán recibir $1,000 por familia, incluidos indocumentados, familias de estatus mixto. Las solicitudes pueden presentarse a partir del 22 de junio

Para los inmigrantes y otros residentes de Chicago que no eran elegibles para recibir el cheque de estímulo federal por Covid-19, se ha establecido un plan de ayuda financiera de $5 millones de dólares que beneficiaría a miles de residentes de Chicago.

Ese programa, denominado Fondo de Resiliencia de Chicago y que será gestionado por la organización Proyecto Resurrección con fondos de la Open Society Foundation y otras entidades, fue anunciado por la alcaldesa de Chicago Lori Lighfoot el pasado 10 de junio.

Proyecto Resurrección distribuirá los fondos entre diferentes organizaciones locales las cuales verificarán la elegibilidad de los solicitantes.

“El fondo es de 5 millones, eso quiere decir que solo vamos a poder ayudar a 5,000 familias aunque estamos haciendo más recaudación de fondos”, dijo Eréndira Rendón, organizadora comunitaria de Proyecto Resurrección.

Elegibilidad y plazo de solicitud

Las familias que califiquen a la ayuda financiera recibirán $1,000, estas incluyen a inmigrantes indocumentados, familias de estatus mixto, adultos dependientes y exdelincuentes reinsertados a la sociedad tras cumplir su condena.

Se tiene previsto hacer entrega del dinero a mediados de junio.

Cabe señalar que se otorgará un apoyo de $1,000 y solo una persona por familia puede solicitar el subsidio.

El Fondo de Resiliencia de Chicago es un programa de asistencia en efectivo para apoyar a los residentes de Chicago que fueron excluidos de la ayuda federal de estímulo en respuesta al Covid-19. Como no distribuye fondos federales, muchas personas que eran inelegibles para el estímulo oficial podrán beneficiarse.

Las solicitudes comenzarán aceptarse por teléfono llamando al 312-880-1145 a partir del 22 de junio.

Eréndira Rendón señaló que empezando el 22 de junio las personas podrán visitar el sitio web resurrectionproject.org/chicagofund/ y allí habrá una lista de todas las organizaciones con los números de teléfono y los días y las horas que pueden llamar para someter su solicitud.

“Al principio sólo se van a distribuir 3 millones, luego los 2 millones y luego se va distribuir cualquier otro fondo que podamos recaudar porque sí tenemos la intención de seguir recaudando fondos”, comentó Rendón.

Requisitos para calificar son no haber recibido un cheque de estímulo federal, ser residente de Chicago y presentar prueba de residencia. También tener un ingreso familiar inferior al 300% del nivel de pobreza y proporcionar comprobante de ingresos.

Rendón dijo que el enfoque es llegar a las personas que en las comunidades han sido afectadas por el Covid-19, en especial los latinos y afroamericanos en Chicago.

“A nuestra comunidad no solamente no les tocó el estímulo si no que personas que a lo mejor cerraron sus negocios, sus lugares de empleo, se quedaron sin nada de dinero ya que no pueden recibir desempleo, no pueden recibir varias ayudas del gobierno. Para nosotros en algunos casos hemos visto que es el único ingreso que les está llegando durante uno o dos meses. Queremos asegurarnos que la gente tenga fondos para poder alimentarse, a lo mejor pagar su renta o facturas”, explicó Rendón a La Raza.

Las solicitudes de ayuda al Fondo de Resiliencia de Chicago serán recibidas hasta que se agoten los fondos. Para saber si calificaron, los solicitantes recibirán actualizaciones por mensaje de texto.

“Este fondo sirve como un recurso crítico para los miles de habitantes de Chicago que tanto necesitan apoyo y alivio del impacto del Covid-19, pero no pueden recibirlo a través de los canales de estímulo del gobierno federal”, dijo la alcaldesa Lori Lightfoot, en un comunicado.

Raúl Raymundo, director ejecutivo del Proyecto Resurrección, dijo que este subsidio ayudará a las familias en estos tiempos difíciles. “La crisis del Covid-19 tiene familias en nuestras comunidades que luchan por su salud, bienestar económico y sus vidas. Miles de familias están luchando financieramente como resultado de no recibir ningún fondo de estímulo federal. Ahora, más que nunca, es fundamental para proteger la seguridad, la salud y el bienestar económico de todos los residentes”, dijo Raymundo.

