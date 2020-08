Líderes comunitarios presionan para ampliar la protección contra desalojos en Illinois

En plena pandemia de covid19, inquilinos corren el riesgo de quedarse sin hogar por no poder pagar la renta, y propietarios también podrían perder sus propiedades al no poder cubrir sus hipotecas

Inquilinos en Illinois viven con tensión e incertidumbre en vista de que la moratoria contra desalojos de vivienda está programada para expirar este 22 de agosto.

Líderes comunitarios locales piden al gobernador de Illinois JP Pritzker que dé alivie a los pagos de alquileres e hipotecas, derogue la ley de prevención de control del alquiler y extienda la moratoria de desalojos. Esas demandas las expusieron afuera del tribunal de desalojos en Daley Plaza, en el centro de Chicago, hace unos días y anunciaron días de acción con el fin de que sus voces sean escuchadas.

“Quieren sacar a sus renteros”

Organizadores dicen que mientras el Congreso está en receso hasta septiembre, el alquiler se vence y la gente está en peligro de quedarse sin hogar por falta de pago debido al desempleo y en medio del covid-19.

Muebles de comedor, sala, dormitorio y tiendas de campaña fueron colocadas afuera de Daley Plaza por los organizadores de la protesta, cuyo propósito es detener los desalojos en Illinois.

En caso de no ampliarse la moratoria contra desalojos, muchos inquilinos corren el riesgo de quedarse sin hogar, aseguraron organizadores del la protesta en Daley Plaza en el centro de Chicago.

“Nosotros lo que queremos representar aquí es una forma de decirle al gobierno lo que está pasando en nuestras comunidades, la gente está siendo echada a la calle con sus pertenencias. Estamos tratando de crear esa conciencia de lo que pasa en los desalojos. Hay muchas personas que quieren sacar a sus renteros cuando ahora se sabe que por la moratoria es ilegal hacer eso”, dijo Rosa Esquivel, organizadora comunitaria de la organización Alianza de Pilsen.

“Estamos pidiendo una moratoria a los desalojos y también que se levante la prohibición en el control de rentas porque es algo que va ayudar a largo plazo para que ya no sigan ‘gentrificando’ [desplazando] nuestras comunidades de color”, enfatizó.

Rossana Rodríguez, concejal del Distrito 33, dijo que muchas de las familias indocumentadas están en riesgo de perder sus hogares debido a la crisis económica desatada por la pandemia de covid-19. “Hay muchas personas, particularmente nuestras vecinas y vecinos indocumentados, que no recibieron ningún tipo de alivio, de beneficios de desempleo y otras ayudas y sabemos que muchas de esas personas están ahora mismo en riesgo de perder sus hogares”, dijo Rodríguez. Durante el mitin, Rodríguez abogó por las comunidades vulnerables y pidió al gobernador Pritzker que extienda la moratoria a los desalojos, otorgue alivio para el pago de rentas e hipotecas y levante la prohibición en el control de rentas.

Byron Sigcho, concejal del Distrito 25, habló sobre el impacto económico en los dueños de casa y en los inquilinos a causa del covid-19. “Vemos cómo muchos dueños de casa no pueden pagar sus hipotecas e inquilinos no pueden pagar sus rentas, sin embargo mucho dinero público se va para subsidiar a las corporaciones, a los desarrolladores. Pero cuando llega el momento de ayudar al dueño de casa, al inquilino, a la persona que día a día está trabajando para poder salir de esta situación vemos que no llega la ayuda. Nosotros estamos pidiendo que ese dinero público no sirva para seguir subsidiando condominios de lujo sino que sirva para ayudar a los dueños de casa e inquilinos en este momento de pandemia”, dijo Sigcho.

Los recursos de vivienda que hay para las comunidades afroamericana y latina no son suficientes en medio de la pandemia, dijo a La Raza Moisés Moreno, director ejecutivo de la Alianza de Pilsen. “Estamos hablando de programas del estado, programas de la ciudad. Realmente vemos que no son suficientes. Entonces lo que estamos exigiendo es que el gobernador utilice su poder ejecutivo porque en una pandemia él tiene el poder para levantar la prohibición del control de rentas y dar alivio al pago de hipotecas y alquileres”.

Para proteger a inquilinos contra los desalojos y a los pequeños propietarios de que pierdan su casa por falta de pago, los organizadores del mitin ‘Lift the Ban Coalition‘ y otras organizaciones aliadas en esa lucha anunciaron que tienen previsto estar en Daley Plaza desde el pasado lunes y hasta el sábado 22 de agosto como medida para detener la crisis de desalojos que, según ellos, en su mayoría impacta a afroamericanos y latinos.

