Protegen a vendedores ambulantes de La Villita y North Lawndale del contagio de covid-19

Chicago

Trabajadores sociales llevan mensajes sobre medidas para prevenir el contagio y preservar la salud de vendedores ambulantes y trabajadores esenciales en comunidades impactadas por el coronavirus

Usando mascarillas y haciendo fila para comprar tamales, champurrado y arroz con leche, vecinos de La Villita leían curiosamente lo que decía un afiche informativo pegado en el carrito ambulante ‘Lorena’s Tamales’.

“Apoye a su vendedor ambulante local” y “Su salud está conectada con la mía” se lee en un cartel elaborado con el fin de proteger a los vendedores ambulantes del covid-19 en los barrios de La Villita y North Lawndale, en el suroeste de Chicago.

Una pila de afiches en inglés y español, cinta adhesiva y frascos con gel desinfectante carga en su mochila Dolores Castañeda, residente de La Villita e integrante del grupo de investigación del proyecto Greater Lawndale Healthy Work Project, una iniciativa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC).

Mientras ella recorre a pie el barrio entrega botellas de líquido desinfectante a los vendedores y pega carteles en parques, lavanderías, tiendas, paradas de autobuses y en los carritos de los ambulantes. Esa iniciativa la viene realizando desde hace tres semanas en dichos barrios.

“Quédese en su casa si está enfermo, practique el distanciamiento social de seis pies, use cubrebocas, lávase las manos, cubra su boca cuando tosa o estornude y desinfecte las superficies que toque frecuentemente”, son las recomendaciones que se dan a las personas por medio de un afiche.

La iniciativa, llamada Greater Lawndale Healthy Work Project, busca mejorar y proteger la salud de los trabajadores de los barrios de North Lawndale y La Villita. Entre ellos, los vendedores ambulantes de esos vecindarios.

El proyecto se enfoca en difundir mensajes de salud y alcanzar a los vendedores ambulantes y a los trabajadores esenciales de esas comunidades impactadas por el coronavirus.

A Castañeda le preocupaba la situación de contagios de coronavirus en La Villita, debido a que ese barrio ha presentado un alto índice de personas latinas diagnosticadas con covid-19. Muchos de sus residentes son indocumentados y trabajadores esenciales, dice ella. “A mí me preocupaba la situación de contagio, el hecho de que nuestros vendedores ambulantes estén en la calle los expone al covid-19”.

De esa preocupación surgió la idea del afiche informativo que es parte del proyecto que lidera Jeni Hebert, directora del Greater Lawndale Healthy Work Project.

“Queríamos hacer un afiche con un mensaje positivo porque muchos de los mensajes de salud pública tratan de crear como miedo en una persona, si no se pone la máscara se puede enfermar, lo que es cierto, pero queríamos difundir otro mensaje, más de unidad y de comunidad, y por eso escogimos esos mensajes que dicen: ‘Su salud está conectada con la mía’…”, explicó Sylvia González, gerente de Greater Lawndale Healthy Work Project.

Ese proyecto ha realizado distintas iniciativas con enfoque en la salud desde que se inició hace cinco años. Una de ellas es la de los afiches informativos para concientizar y proteger a los vendedores ambulantes del covid-19 de esos barrios.

“Tú y yo estamos conectados en la salud, cuando tú te proteges me proteges a mí y cuando yo me protejo te protejo a ti. Hay una conexión en la salud y de esa manera puedes lograr que las personas se concienticen de lo importante que es cuidarnos unos a otros” en tiempos de covid-19, dijo Castañeda.

No se debe “normalizar la pandemia” porque aún no ha terminado, enfatiza Castañeda en referencia las personas que en la calle que no usan mascarillas, no hacen distanciamiento social, ni se cuidan. “En un futuro esperemos que pasemos esta pandemia, como ya hemos pasado históricamente otras, pero mientras estemos en esto tenemos que protegernos”, concluyó.

El proyecto tiene varias metas pero la principal, dijo González, es “la de transformar los trabajos insalubres en trabajos saludables”.

Se educan sobre la prevención

Ahora, “los vendedores ambulantes salen a vender sus productos con mascarillas y guardan la distancia social, pero muchos tienen miedo de contagiarse del covid-19. Muchos de sus clientes usan cubrebocas pero hay quienes no la usan y hay que protegerlos”, recalca Castañeda en entrevista con La Raza.

Con su mascarilla y su gel antibacterial en mano, Guadalupe Pérez vende raspados de frutas en su carrito ambulante ‘El Lupillo’ afuera del supermercado ‘La Chiquita’ en La Villita. Ha vendido allí desde hace 20 años.

Él dice que aún hay negocio a pesar de la pandemia y trabaja los siete días de la semana en el mismo lugar. “El covid-19 ha bajado un poco mis ventas, pero no mucho… Casi la mayoría de las personas que vienen traen su mascarilla puesta, tienen el temor que les dé el virus”, comenta Pérez.

Carmen Camacho vende panes caseros al estilo mexicano en La Villita y dice que los afiches informativos del Greater Lawndale Healthy Work Project le ayudan a que sus clientes tomen conciencia, se eduquen sobre la prevención del coronavirus y con ello se protejan a sí mismos y a los vendedores ambulantes.

Esta historia es parte del colaborativo ‘Solving for Chicago’, un esfuerzo de varias redacciones para cubrir a los trabajadores considerados “esenciales” ante el covid-19 y cómo la pandemia ha reorientado el empleo. Es un proyecto de Local Media Foundation con apoyo de Google News Initiative y Solutions Journalism Network. Los 19 integrantes incluyen medios impresos, digitales y de radiodifusión: WBEZ, WTTW, the Chicago Reader, the Chicago Defender, La Raza, Shaw Media, Block Club Chicago, Borderless Magazine, the South Side Weekly, Injustice Watch, Austin Weekly News, Wednesday Journal, Forest Park Review, Riverside Brookfield Landmark, Windy City Times, the Hyde Park Herald, Inside Publications, Loop North News y Chicago Music Guide.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al Chicago Community Trust, la Field Foundation of Illinois, la Robert R. McCormick Foundation, el Lenfest Institute for Journalism/Facebook Journalism Project y la Google News Initiative. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.