Familias de Chicago: ¿Cómo funciona el aprendizaje a distancia para su hijo/hija con necesidades especiales?

Este artículo, publicado originalmente en inglés por Chalkbeat Chicago está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN).

Muchas familias de niños/niñas con necesidades especiales han manifestado que el cierre de las escuelas ha dejado a su hijo/hija sin los recursos fundamentales que les ayudan a alcanzar un máximo desempeño en la escuela y a ser más independientes.

Durante la primavera de este año, los distritos no estaban seguros de cómo brindar servicios a los estudiantes que reciben educación especial. En la ciudad de Chicago, los/las estudiantes con necesidades especiales se quedaron sin recibir el aprendizaje a distancia durante un mes, en adición a esto, muchos no tuvieron acceso a servicios como la terapia del habla y el lenguaje y la terapia ocupacional para el lenguaje hasta el mes de mayo. Otras familias no recibieron estos servicios durante el resto del año escolar.

Este otoño, las autoridades se han comprometido a hacerlo mejor. Sin embargo, las familias se plantean la pregunta de ¿cómo será eso?

A Chalkbeat le interesa recopilar las experiencias de las familias de Chicago en los próximos meses, con el fin de conocer cómo se desarrolla el aprendizaje a distancia. Queremos saber si las familias tienen suficientes recursos para los estudiantes en sus casas, si el horario funciona para las familias y si los niños y niñas reciben atención y servicios de los médicos, terapista y otros especialistas del área de educación.

Cuéntenos sus experiencias y siéntase libre de contactarnos directamente a: chicago.tips@chalkbeat.org

Lista de preguntas:

(Nota, estas son algunas de nuestras preguntas habituales, ¿cuál es su nombre? ¿podemos usar sus comentarios?, etc.)

1. Cuéntenos más sobre usted o su hijo/hija, incluyendo edad, discapacidad específica, y lo que abarca en su plan 504 o IEP (Programa de Educación Individualizado).

2. ¿Cómo describiría este semestre hasta ahora en lo que se refiere al aprendizaje?

a. Mejor que el semestre pasado

b. Peor que el semestre pasado

c. Más o menos igual

d. No he podido ingresar en el sistema

e. Nos salimos de la escuela pública

3. ¿Recibe usted o su hijo/hija más apoyo por parte de la escuela que en el semestre pasado?

4. ¿En qué se diferencia este semestre del anterior? ¿Qué ha seguido igual?

5. ¿Qué necesita su familia para que el aprendizaje a distancia funcione mejor?

6. ¿Ha podido comunicarse con los especialistas de su hijo/hija? Si es así, díganos cómo han sido esas conversaciones.

7. Si usted es padre o tutor, ¿Cómo es el cuido del niño o niña en este momento?

8. ¿Tiene las herramientas que se necesitan para el aprendizaje a distancia?

a. Sí

b. No

9. ¿Cómo se conecta al internet?

a. Con el programa Chicago Connect

b. Pago internet en casa

c. Uso internet gratis fuera de casa

d. Uso puntos de acceso móviles (como hotspots)

10. ¿Qué aspectos considera usted que no se abordan en la conversación sobre la educación de niños/niñas con necesidades especiales?

Puedes llenar la encuesta directamente aquí.

—

Traducido por Beatriz Oliva

This article first appeared on Institute for Nonprofit News and is republished here under a Creative Commons license.