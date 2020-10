Trump cambia de opinión y dice sí a un nuevo cheque de estímulo de $1,200

El presidente Donald Trump dijo que está listo para firmar la ley sobre el nuevo paquete de estímulo, un mensaje contradictorio con su reciente orden de suspender las negociaciones con el Congreso.

El mandatario afirma que es el “único” que quiere dar una ayuda de $1,200 dólares por persona, para enviar ese dinero “inmediatamente”.

“Estoy listo para firmar ahora mismo”, dijo el mandatario.

Luego pregunta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), y al líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York), si “están escuchando”.

También menciona a su jefe de Gabinete, Mark Meadows, quien forma parte del equipo de negociaciones.

El presidente Trump ordenó el pasado martes al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, frenar las negociaciones con en el Congreso, acusando a los demócratas de querer aprobar un plan de $2.4 billones de dólares, aunque la ley aprobada en la Cámara es de $2.2 billones de dólares.

El mandatario ha causado confusión sobre su cambio de decisión en tan poco tiempo sin una razón de fondo aparente.

Tras el mensaje del presidente, Drew Hammill, portavoz de Pelosi, informó que la líder de la Cámara y el secretario Mnuchin retomaron las negociaciones con una llamada telefónica.

Agrega que la lideresa demócrata pidió al funcionario federal revisar la ley bloqueada por los republicanos en el Senado, impulsada en la Cámara por el representante Peter DeFazio (Oregon), a fin de que en los próximos encuentros “tengan una conversación informada”.

Speaker Pelosi & Secretary Mnuchin spoke by phone at 9:33 a.m. The Secretary inquired about a standalone airlines bill. The Speaker reminded him that Republicans blocked that bill on Friday & asked him to review the DeFazio bill so that they could have an informed conversation.

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 7, 2020