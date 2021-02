Fauci asegura que la vacunación se acelerará en los próximos meses

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, comentó en el programa “Today Show” que Estados Unidos acelerará el ritmo de la vacunación contra el COVID-19 en los meses de marzo y abril.

Durante estos meses, todos los estadounidenses podrán optar por ser inmunizados, en vista de que las entregas de vacunas ya fueron aprobadas para ser distribuidas rápidamente.

Adicionalmente, confirmó que podría existir una tercera entrega de vacunas y nuevas medidas adoptadas por el gobierno para poder aumentar la administración de dosis; como resultado, la inmunización podría lograrse a finales del verano.

Fauci mencionó con relación a las nuevas cepas del virus, que las vacunas parecen funcionar contra las nuevas variantes, por ende el proceso de distribución de las dosis estaría aumentando para los siguientes meses.

El epidemiólogo de la Casa Blanca, dijo que se debía continuar con el cumplimiento de las normas sanitarias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), colocándose una mascarilla quirúrgica y una de tela con buen ajuste, que tape nariz y boca.

“By the time we get to April, that will be what I would call open season,” Dr. Anthony Fauci says about the timeline for vaccination availability for all groups to begin getting shots. pic.twitter.com/BMGD3YSVex

— TODAY (@TODAYshow) February 11, 2021