Biden declara estado de emergencia en Texas por tormenta invernal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado estado de emergencia meteorológica en Texas en un comunicado que emitió la Casa Blanca la noche del domingo.

Del mismo modo, ha ordenado asistencia federal a las autoridades locales y estatales ante las temperaturas bajas extremas y las fuertes nevadas en el sur del país desde el 11 de febrero y hasta que sea necesario.

El estado de emergencia decretado por Biden, permite al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) coordinar los esfuerzos y prestar cualquier tipo de asistencia, equipamiento y recursos a los que puedan ser afectados por la tormenta.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, había hecho una declaración del desastre desde el viernes 12 de febrero, para los 254 condados del estado ante el “severo clima invernal“.

A disaster declaration has been issued for all 254 counties in response to severe winter weather throughout the state.

@TDEM continues to deploy a number of resources to assist local officials in their response efforts. https://t.co/73TDhgyhhq

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) February 12, 2021