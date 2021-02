La Casa Blanca pide investigaciones contra Cuomo tras acusaciones de acoso sexual

Este domingo, la Casa Blanca se sumó a las peticiones para que se realice una investigación independiente de las acusaciones de acoso sexual en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

“Debería haber una revisión independiente que examine estas acusaciones”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki a la cadena de televisión CNN.

Psaki añadió que la historia que publicó en Twitter Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo, fue dura de leer “como mujer” y que el proceso debe avanzar lo más rápido posible, en vista de que el presidente, Joe Biden, también apoya las investigaciones.

La iniciativa se toma luego de la segunda acusación sexual en contra del gobernador neoyorquino por parte de la ex asistente, Charlotte Bennett, de 25 años, quien contó que Cuomo le hacía preguntas inapropiadas.

Sin embargo, el mandatario estatal había negado las acusaciones y pidió a los empleados que cumplieran con una “revisión externa”.

White House Press Secretary Jen Psaki on the sexual assault allegations against NY Gov. Andrew Cuomo: "There should be an independent review of these allegations. They're serious. … That's something we all support and the President supports" #CNNSOTU https://t.co/CxHK6Kgx7f pic.twitter.com/pPoDl1xhQ6

— CNN Politics (@CNNPolitics) February 28, 2021