Segunda acusación de abuso sexual contra el gobernador Cuomo

Charlotte Bennett, otra de las ex asistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo ha acusado de abuso sexual, argumentando que en varias oportunidades le realizó preguntas sobre su vida sexual, reportó el diario The New York Times.

Según Bennett, las preguntas estaban relacionadas sobre si ella era monógama en sus relaciones y si alguna vez mantuvo relaciones sexuales con hombres mayores.

La ex asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud que se fue en noviembre, le contó al diario que los acosos empezaron a ocurrir a fines de la primavera pasada, justo en el apogeo de la lucha contra el COVID-19.

Bennett, de 25 años, expresó que uno de los episodios más inquietantes ocurrió el 5 de junio, cuando se encontraba sola con el Sr. Cuomo en la oficina del Capitolio de Nueva York.

Ante las acusaciones de la ex asistente del gobernador, Cuomo dijo al diario The Times que “nunca había hecho avances hacia la Sra. Bennett, ni tampoco tuve la intención de actuar de ninguna manera que fuera inapropiada”.

Esta sería la segunda ex empleada del equipo del gobernador que lo acusa de acoso sexual.

Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo y actual candidata a la presidencia del condado de Manhattan, reveló a través de la red social Twitter, detalles de como fue el acoso sexual durante los cuatro años que trabajó con el mandatario estatal.

“Muchos lo vieron, y se quedaron mirando. Nunca sabía que esperar: ¿me interrogaría sobre mi trabajo o me acosaría hablando sobre mi aspecto? ¿O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años“, contó Boylan.

Bennett compartió el tweet de Boylan, en donde escribió: “para aquellos que se preguntan cómo es trabajar para la Administración de Cuomo”.

