Familiares reconocen a 12 de las 13 víctimas del choque en California

Las autoridades y los familiares de las víctimas del accidente entre una camioneta SUV y un camión en California este martes, han empezado a reconocer los cuerpos, al mismo tiempo que escucharon la historia de una madre que perdió a su hija en sus brazos durante el suceso.

La camioneta Ford Expedition llevaba 25 pasajeros, incluyendo al chofer, 10 de ellos eran de nacionalidad mexicana y 2 eran guatemaltecos, identificados hasta los momentos.

La Secretaria de Relaciones Exteriores de México dijo que 10 de los 13 muertos son mexicanos, además de los cinco que se mantienen hospitalizados con graves heridas en el sur de California.

Here is a close up view of the suv involved in the deadly crash in #Holtville. It is believed the suv had 25 occupants. #NBCLA pic.twitter.com/p17oyv9uq1

