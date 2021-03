CBP actualiza la cifra a 13 muertos en choque entre un SUV y un camión en California

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó durante una conferencia de prensa que fueron al menos 13 personas las que murieron y varios heridos en el accidente entre un SUV y un camión al norte de la frontera con México.

Inicialmente, se habían reportado 15 muertos, 14 en el lugar de los hechos y una persona que fue declarada muerta en un hospital de la zona, en donde fueron trasladados los heridos.

El accidente ocurrió en la ruta estatal 115 y Norrish Road, aproximadamente a las 6:15 a.m. (PT) en el condado Imperial, a 15 millas de la frontera, anunció la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Entre los muertos había ciudadanos mexicanos y tenían entre 20 y 55 años, mientras que los heridos van entre las edades de 16 y 55 años, confirmaron las autoridades.

El camión se dirigía hacia el norte por la 115, al sur de Norrish, mientras que la Ford Expedition, con 27 pasajeros, viajaba al oeste de Norrish, justo al este de la 115.

“En este punto se desconoce si el Expedition se detuvo o no en la señal de alto, pero entró en la intersección frente al gran tráiler”, anunció Omar Watson, jefe de la División Fronteriza de CHP. “Posteriormente, el camión grande chocó con el lado izquierdo del Ford Expedition”.

Como resultado del choque, 12 personas murieron en el lugar, incluido el conductor de la Ford, y una persona fue declarada muerta en el hospital.

“Obviamente, ese vehículo no está destinado a tanta gente“, dijo Watson sobre el Ford. “Es lamentable que se subió a un número de personas a ese vehículo, porque no hay suficientes restricciones de seguridad para mantener a esas personas dentro del vehículo. Hubo numerosas personas que fueron expulsadas a la carretera como resultado de esta colisión”.

Miembros de la CHP se encuentran contactando al Consulado de México para notificarle a los familiares sobre el accidente y las muertes.

WATCH: "Everyone in the vehicle was injured to some extent — minor, major or fatal."

CHP provides updated information on the deadly Imperial County crash: https://t.co/eUOYKOSFZJ. pic.twitter.com/cDQAKeJETw

— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 2, 2021