Arrestos en Miami Beach ante la llegada de las vacaciones de primavera

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, señaló que son muchos los turistas que llegan a South Beach con malas intenciones y que es por ello, que será necesario manejar la temporada de Spring Break (vacaciones de primavera o vacaciones de marzo) de la manera más segura posible.

El número de arrestos se ha duplicado desde el 3 de febrero hasta el domingo durante esta temporada vacacional. Los agentes han detenido a 731 personas, incluidos 263 casos de delito grave, según el Departamento de Policía de Miami Beach.

Por otro lado, los oficiales también confiscaron unas 57 arma de fuego y emitieron 3,885 citaciones de tráfico. El incremento de presencia policial, se ha dado en las áreas de Ocean Drive y las avenidas Collins y Washington, entre las calles 5 y 16.

La Patrulla Marítima de la Policía de Miami Beach está trabajando con la Guardia Costera para revisar los barcos de alquiler durante la temporada de Spring Break.

