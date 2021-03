Dónde solicitar ayuda de vivienda durante la pandemia de covid-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este artículo, publicado originalmente en inglés por City Bureau, está disponible en español gracias al proyecto “Traduciendo las noticias de Chicago”, del Instituto de Noticias Sin Fines de Lucro (INN). Este artículo es parte de la serie “Viviendo al borde del desalojo”, producida por City Bureau, un laboratorio de periodismo cívico con sede en Chicago.

Los residentes de Chicago aún están tambaleándose por los impactos económicos de la pandemia del COVID-19, esto a casi un año de su inicio. Tener acceso al mosaico que integran entidades del gobierno, organizaciones sin fines de lucro y de ayuda mutua, puede ser todo un desafío. Para ayudar a los residentes a encontrar recursos básicos muy necesarios, hemos recopilado esta lista de varios recursos disponibles, relacionados con la vivienda y los alimentos. Ayuda financiera y refugio City of Chicago Se espera que la nueva solicitud de asistencia para el alquiler esté disponible a finales de febrero. chi.gov/housinghelp chicago.gov/eviction

Illinois Domestic Violence Helpline Línea telefónica de ayuda, disponible las 24 horas; se ofrece refugio de emergencia, consejería y otros recursos. (877) 863-6338 o (877) 863-6339 (TTY)

Brighton Park Neighborhood Council Ofrecen ayuda en los pagos de la renta, hipoteca, recibos de luz y gas; disponible en Brighton Park. (773) 523-7110; lunes a viernes, 9 am-4 pm Ayuda legal Lawyers’ Committee for Better Housing Ayuda legal gratuita para inquilinos que enfrentan desalojos, corte de servicios públicos u otras cuestiones legales relacionadas con la vivienda. (312) 347-7600, lcbh.org

Legal Aid Chicago Ayuda legal gratuita en inglés y español, para residentes de Chicago y de los suburbios del condado de Cook, con ingresos limitados; también relacionada con beneficios del seguro de desempleo, desalojos y otras cuestiones legales civiles. (312) 341-1070, legalaidchicago.org

Early Resolution Program, Cook County Legal Aid Asistencia legal gratuita, consejería, mediación previa al juicio y gestión de casos para los residentes del condado de Cook que están lidiando con desalojos, ejecuciones hipotecarias y deudas no resueltas. (855) 956-5763, Cookcountylegalaid.org Derechos de los inquilinos

Metropolitan Tenants Organization Actúan como mediadores en disputas entre inquilinos y propietarios; la línea directa de los derechos de los inquilinos está disponible para ser atendida tanto en inglés como en español. (773) 292-4988, lunes a viernes, 1pm -5 pm

Chicago Tenants Movement Ayuda a inquilinos que enfrentan problemas de vivienda como un cierre patronal ilegal, remite a las personas a asistencia legal y ofrece información sobre cómo formar un sindicato de inquilinos; ayuda disponible en inglés y español. (773) 657-8700, miércoles-domingo, 10 am-2 pm, 5 pm-9 pm

Autonomous Tenants Union Ofrece recursos en inglés y español, desde cómo hacer una llamada 3-1-1, hasta formularios de cartas que puede entregar al propietario. autonomoustenantsunion.org/resources

Rentervention Apoyo gratuito inmediato, orientación paso a paso con la mayoría de los asuntos relacionados con la vivienda. Envía un mensaje de texto con la palabra “hola” a 866-773-6837 Ayuda mutua Los grupos de ayuda mutua son manejados por voluntarios que recolectan, distribuyen y organizan recursos dentro de una comunidad, usando el principio de “solidaridad, no caridad”. Estos grupos informales aceptan donaciones y ofrecen recursos, muchas veces sin hacer preguntas. Para la lista completa, visita chicovid.org/es y escribe en la búsqueda “mutual aid”. Brave Space Alliance Su programa de despensa entrega comida gratis a los residentes dentro de los límites de la ciudad. (872) 333-5199, bravespacealliance.org/covid-19

The Love Fridge Obtén alimentos gratis de estos refrigeradores coloridamente decorados y ubicados en varios sitios de la ciudad. thelovefridge.com/locations

360 Nation’s Lil’ Miracles Project Cajas de alimentos, artículos para bebé, productos para la higiene personal y equipo de protección personal gratis, cada tercer jueves del mes, en 4320 W. 5th Ave. de 4 pm-6 pm @360__nation en Instagram

Humboldt Park Solidarity Network Comida, provisiones, apoyo para la salud mental, chequeos de salud gratis y más. (312) 883-7526, @HPSolidarityNetwork en Instagram

— Traducido por Gisela Orozco

This article first appeared on Institute for Nonprofit News and is republished here under a Creative Commons license.