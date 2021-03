En EE.UU. se están aplicando 2 millones de dosis diarias contra el COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Más de 2 millones de las vacunas contra el COVID-19 se están aplicando diarias en Estados Unidos y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente un 10% de la población ya ha sido inmunizada por completo.

Unas 33 millones de personas han sido vacunadas completamente con ambas dosis de las compañías Pfizer-BioNTech o Moderna, o una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Por otro lado, unas 64 millones de personas han recibido una sola dosis de las vacunas que requiere dos dosis.

Según la revista U.S. News & World Report, ya se habrían vacunado a más personas de las que se han infectado en el país, y esta semana los CDC comenzaron a emitir una guía sobre las actividades que se pueden reanudar.

Por otro lado, un 33% de la población no tiene intención de vacunarse aún sabiendo que las vacunas ofrecen una esperanza de protección ante el virus, según una nueva encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos NORC y The Associated Press.

En esta misma encuesta, se detectó que 1 de cada 5 estadounidenses ha perdido un familiar o tiene un amigo cercano que falleció a causa del COVID-19, lo que equivale a un 20%; y la cifra es aún superior en afroamericanos e hispanos con un 30%.

CDC: 10% of total U.S. population fully vaccinated for Covid-19. https://t.co/0eduestcFX — U.S. News & World Report (@usnews) March 12, 2021

El presidente, Joe Biden, puso énfasis en su discurso del día de ayer conmemorando el año que se cumplió desde que el COVID-19 fue declarado como pandemia en el mundo, en donde dijo que se acelerará el ritmo de la vacunación para poder celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia, con familia y amigos.

Hasta los momentos, el número de muertos en EE.UU. supera los 540 mil, siendo así el país más afectado de un total de 2,64 millones de muertos en el mundo a causa del virus.