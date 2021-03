Biden afirma que para el 4 de julio estaría controlada la pandemia

El presidente, Joe Biden, hizo su primer discurso en horario estelar desde la Casa Blanca para comunicar datos sobre el COVID-19 a un año de ser declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2020.

Biden se dirigió a la nación relatando cómo a través de “la pérdida vimos cuánto se podía ganar en aprecio, respeto y gratitud, encontrar luz en la oscuridad es algo muy estadounidense que hacemos”.

Biden dio un llamado al gobierno federal para que todos los estados, tribus y territorios de Estados Unidos hagan que todos los adultos sean elegibles para recibir la vacuna a partir de principios de mayo y según él, pequeñas reuniones se permitirán para festejar el 4 de julio Día de la Independencia.

Biden se refirió al 4 de julio como una fecha en la que los estadunidenses podrían celebrar con familias y amigos, pero advirtió que para lograrlo habrá vigilancia sobre el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación, y así lograr el control de la pandemia.

“Para todos ustedes que se preguntan cuándo las cosas volverán a la normalidad, esta es la verdad: la única forma de recuperar nuestras vidas y hacer que nuestra economía vuelva a encarrilarse es derrotar al virus“, confirmó Biden con respecto a la forma de abordar la pandemia.

El segundo paso del presidente es que las personas encuentren lugares para vacunarse.

Second, when every adult is eligible in May, we will launch new tools to make it easier for you to find a vaccine — including a website that will help you find a place to get a vaccination near you.

