Arrollamiento deja tres muertos y varios heridos en San Diego

Las autoridades informaron que al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas en la mañana de este lunes después de que un vehículo que conducía un anciano se desvió hacia una acera en el túnel en el centro de San Diego, cerca de la frontera entre California y México.

La Policía lo catalogó como un accidente y reportó, que inclusive el conductor, un hombre de 71 años, se quedó en lugar para ayudar a las personas que atropelló con su camioneta marca Volvo.

El jefe de la Policía de San Diego, David Nisleit, dijo durante una conferencia que el anciano está siendo investigado e interrogado por posiblemente conducir en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió en la cuadra 1400 de la calle B, cerca de San Diego City College, a las 9:00 a.m. aproximadamente. El túnel donde se registró el hecho es parte de dicha universidad, que no recibe alumnos por la pandemia del COVID-19.

SDFD fire chief & @SanDiegoPD chief will brief media at 10:50a on B St near 16th St regarding the traffic collision that occurred this morning and resulted in several transports to hospitals. pic.twitter.com/elMAcUNN2b

— SDFD (@SDFD) March 15, 2021