Sospechoso de tiroteo en spas es acusado de 8 cargos de asesinato

Robert Aaron Long, de 21 años, fue acusado de ocho cargos de asesinato y un cargo de agresión agravada luego de disparar contra varias personas en tres centros de masajes del área de Atlanta, según informó la policía este miércoles.

La Oficina del sheriff del condado de Cherokee identificó a cuatro víctimas del tiroteo: Delaina Ashley Yaun, 33; Paul Andre Michels, 54; Xiaojie Yan, 49; y Daoyou Feng, 44. Una quinta víctima fue identificada con heridas que no ponen en peligro su vida.

Las fuentes policiales que investigan el ataque en los spas creen que el hombre compró el arma que usó el mismo día martes. Una de las fuentes aclaró que no existe nada en los antecedentes del sospechoso que hubiera impedido esa compra.

En el ataque, ocho personas en total perdieron la vida, entre ellas seis mujeres asiáticas, lo que generó preocupación por pensar que los asesinatos podrían ser los últimos en una oleada de crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático.

El mismo sospechoso dijo que los ataques no tuvieron ningún motivo racial y que en cambio, está impulsado por su padecimiento, que lo calificó como una “adicción al sexo”, por lo que se ha señalado que arremetió contra lo que percibía como una tentación.

Bee Nguyen, representante estatal y la primera legisladora de ascendencia vietnamita en la Cámara Baja de Georgia, ha advertido del peligro de que el hecho esté visto desde una perspectiva sexual y no un trasfondo racial o de género.

“No hace falta que un sospechoso detenido admita que fue un crimen de odio para determinar que en efecto, se trata de un crimen de odio”, publicó Nguyen en Twitter.

Estos ataques parecen estar en “un punto de confluencia entre la violencia de género, la misoginia y la xenofobia”, dijo la legisladora, citada en un reporte de la AP.

