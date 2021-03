Xavier Becerra se convierte en el primer latino en ocupar la secretaría de Salud

Este jueves, el Senado confirmó al ex fiscal de California, Xavier Becerra, como secretario de Salud y Servicios Humanos.

Por lo tanto, Becerra se convierte en el primer latino en liderar este Departamento, luego de recibir 50 votos a favor y 49 en contra.

Susan Collins, republicana por Maine, fue la única de su bando en votar a favor del demócrata Becerra, en medio de las críticas por su presunta falta de experiencia del funcionario en medio de la pandemia por COVID-19.

El mes pasado, cuando el ex fiscal de California enfrentada una de sus audiencias de confirmación, anunció que entendía los desafíos por los que Estados Unidos estaba pasando debido al virus.

“Me siento honrado por la votación de hoy en el Senado. Gracias. Estoy listo para empezar a trabajar en @HHSgov”, publicó Becerra en su cuenta de Twitter, quien oficialmente se integra al equipo del presidente, Joe Biden.

I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate. Thank you. I’m ready to get to work at @HHSgov.

— Xavier Becerra (@XavierBecerra) March 18, 2021