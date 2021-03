Lanzan iniciativa para promover la participación de los estudiantes de CPS durante las vacaciones de primavera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chicago.- Con la finalidad de mantener a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago activos, comprometidos e interesados durante las vacaciones de primavera y en medio de la pandemia del coronavirus, la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot está lanzando eventos de una semana de duración denominándolos “Spring Forward” que iniciarán la próxima semana.

La campaña que es parte de la iniciativa ‘My CHI. My Future’, empezará desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril, e incluirá actividades físicas, eventos de servicio comunitario, una feria universitaria virtual y un taller en línea ‘Conoce tus derechos’, dijo la oficina de la alcaldesa Lightfoot en un comunicado.

Los residentes de Chicago pueden visitar: https://explore.mychimyfuture.org/ a partir del sábado para obtener más información.

“Por eso es tan importante para nosotros seguir apoyando a nuestros jóvenes de todas las formas posibles esta primavera y durante el resto de este año, manteniéndolos tan activos, curiosos y comprometidos como sea posible mientras continuamos navegando por este virus y preparándolos para el próximo período de recuperación ”, dijo la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot.

El calendario completo se enumera a continuación:

27 de marzo

Distrito de Parques de Chicago ‘Go Run’, de 9 am a 10:30 am. Feria universitaria virtual, de 10 am a 12 pm.

29 de Marzo

Día de Servicio Austin de 9 am a 2 pm. Rollin ’Rec Austin, de 2pm a 4 pm.

30 de marzo

Back of the Yards limpio y verde de 11:30 am a 1:30 p.m. Rollin ’Rec Back of the Yards, de 2 pm a 4 pm.

31 de marzo

Rollin ’Rec Garfield Park, de 2 pm a 4 pm.

Evento virtual del Cuerpo de Servicio Juvenil de Chicago, 4 pm a 5 pm.

1 de abril

Día de Servicio Roseland y Rollin ’Rec, de 2 a 4 pm.

Taller virtual ‘Conozca sus derechos’ de After School Matters, de 1 pm a 2 pm.

2 de abril

Distrito de Parques de Chicago ‘Skating under the Dome’, de 5 pm a 7 pm.

3 de abril

Distrito de Parques de Chicago ‘Skating under the Dome’, de 11am a 4pm.

Debate sobre la escuela secundaria y la universidad (virtual), de 12 pm a 2:30 pm.

El Distrito de Parques de Chicago también distribuirá 500 kits de ‘Super Activity Grab & Go’ para adolescentes de 2pm a 4 pm en los siguientes sitios: La Follette Park, el lunes 29 de marzo, Davis Square Park, el 30 de marzo, en Legler Library, el 31 de marzo y en Palmer Square Park, el 1 de abril.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.