Amenazas de inundaciones tras lluvias récord que azotan a Tennessee

Durante este fin de semana, al menos cuatro personas murieron a causa de las devastadoras tormentas que azotaron en partes de Tennessee y los equipos de rescate de aguas rápidas sacaron a más de 130 personas de automóviles, apartamentos y casas.

Un diluvio nocturno devastó partes del estado con 9 pulgadas de lluvia. El Aeropuerto Internacional de Nashville registró 7 pulgadas a las 5:00 a.m. del domingo. Las 5,75 pulgadas de lluvia del sábado fueron las que más cayeron en la ciudad este marzo.

“La lluvia que recibimos ayer y durante la noche hizo de este uno de los períodos de 24 horas más húmedos en la historia de Nashville”, dijo Sam Shamburger, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana se encontraban entre los posibles objetivos de las tormentas, que podrían llegar al norte como Pensilvania y Nueva Jersey, pronosticaron los meteorólogos. Ráfagas de viento y tornados, granizo e inundaciones eran posibles.

Yesterday's rainfall total for Nashville was 5.75". This is the largest daily rainfall ever recorded in March and ranks as the 4th-wettest day in Nashville's history.

1) 7.25" (May 2, 2010)

2) 6.60" (September 13, 1979)

3) 6.32" (May 1, 2010)

4) 5.75" (March 27, 2021)

— NWS Nashville (@NWSNashville) March 28, 2021