El 90% de los adultos accederán a la vacuna contra el COVID-19 a partir del 19 de abril

El presidente, Joe Biden, ha anunciado el día de hoy que el 90% de la población adulta en Estados Unidos podrá acceder a la vacuna contra el COVID-19 y tendrán un centro de vacunación a cinco millas de su residencia para la fecha del 19 de abril.

La Casa Blanca confirmó que hasta los momentos, 31 estados han confirmado que pondrán la vacuna a disposición de todos los adultos para la fecha nombrada por Biden.

Alaska fue el primer estado en permitir que todos los adultos accedieran a la inyección el 9 de marzo, reportó la página web de US News. Le siguió Mississippi el 16 de marzo, Virginia Occidental el 22, Arizona dos días después y Texas a partir de este lunes 29.

La decisión del mandatario sobre la campaña de vacunación en curso es para intentar detener la pandemia que ha causado la muerte de casi 550,000 estadounidenses durante el último año.

La cantidad de farmacias participantes en el programa federal pasará de 17,000 actuales a casi 40,000 en todo Estados Unidos.

Biden anunció que dispondrá $100 millones para vacunar a adultos en situación de riesgo y con incapacidad y para financiar a organizaciones comunitarias que transportan a las personas a los centros de vacunación a partir del 12 de abril.

