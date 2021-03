Senador de Carolina del Norte es diagnosticado con cáncer de próstata

Thom Tillis, representante de Carolina del Norte en el Senado de Estados Unidos, fue diagnosticado con cáncer de próstata durante su examen físico anual.

“La semana que viene me operaré en Carolina del Norte para tratar el cáncer de próstata. Estoy en manos de destacados profesionales médicos y espero recuperarme por completo”, publicó el republicano en su cuenta oficial de Twitter.

Next week, I will have surgery in North Carolina to treat prostate cancer. I am in the hands of outstanding medical professionals and expect to make a full recovery. pic.twitter.com/HxdQuSyVtI

— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) March 29, 2021