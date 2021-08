Ofrecen vacunas contra el coronavirus para los jóvenes del barrio de Back of the Yards

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chicago.-A menos de un mes de que inicie el año escolar en las Escuelas Públicas de Chicago, dos organizaciones locales están promoviendo la vacuna contra el coronavirus en un barrio al suroeste de Chicago. La administración de la vacuna va dirigida no sólo para el personal de las escuelas sino también para los estudiantes elegibles para ser vacunados.

Las organizaciones comunitarias Increase the Peace y La Casa Norte buscan que la comunidad joven del vecindario de Back of the Yards tenga más acceso a la vacuna contra el coronavirus a manera de evitar que surjan casos en su comunidad. Y esto debido al aumento de infecciones de covid-19 en la ciudad.

Estas dos organizaciones comunitarias unieron esfuerzos para ofrecer la vacuna en el 1400 oeste de la calle 46th, el viernes de 4pm a 8pm.

Según la ciudad de Chicago, el 33.9% de la población de Back of the Yards mayor de 12 años no está vacunada contra el covid-19.

Jorge Agustín, de Increase the Peace, dijo que quieren disminuir ese porcentaje antes de que los estudiantes regresen a las aulas. También dijo que un gran problema que enfrentan las personas que les impide vacunarse es el transporte por lo que ambas organizaciones están trabajando para ayudar con ese desafío, informó ABC 7.

