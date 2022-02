<strong>Una organización de Chicago ayuda a los residentes a prevenir la diabetes mediante un programa gratuito y en línea</strong>

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chicago.- La falta de ejercicio y una mala alimentación pueden llevar a las personas no sólo al sobrepeso sino también a enfermedades como la diabetes tipo 2. Para prevenir ese mal crónico, hay un programa gratuito que ofrece The Chicago Lighthouse a la comunidad de Chicago.

La diabetes ataca a diferentes órganos del cuerpo, la más afectada es la vista. Muchas personas pueden perder la visión en un abrir y cerrar de ojos y no se enteran de las complicaciones que origina dicha enfermedad hasta que es demasiado tarde.

Debido a la pandemia de covid-19 muchas personas abandonaron su rutina diaria de hacer ejercicios, una de ellas fue Suzan Durr, residente de Chicago.

“Lo creas o no, no reconoces cuando estás en la casa que el tiempo no espera a nadie. Y en realidad no me di cuenta, han pasado dos años”, dijo Durr a Fox 32 Chicago.

Cuando Suzan Durr fue al médico para realizarse un examen físico anual, dice que se sorprendió al ver que subió de peso.

Durante las últimas 10 semanas, se conectó en línea para reunirse con un entrenador a través de un programa gratuito dirigido por The Chicago Lighthouse.

“Las complicaciones oculares relacionadas con la diabetes son una de las principales causas de ceguera en los EE. UU. y eso también es importante para nosotros”, dijo la Dra. Tricia Grant, vicepresidenta de investigación de Lighthouse.

Durr no ha perdido la visión, pero el ser prediabética la coloca en riesgo de una pérdida permanente de la vista. Para evitar que eso le suceda, la mujer cada semana aprende cómo una dieta saludable, el ejercicio y los chequeos regulares pueden hacer ‘retroceder el reloj’.

“Empecé realmente haciendo estos pequeños ajustes. Más alimentos integrales, más frutas y simplemente escuchando a algunos de los otros participantes”, dijo Durr.

Para más información sobre el programa ingrese a la liga: https://chicagolighthouse.org/

