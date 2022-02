Buscan impulsar la vacunación contra el coronavirus entre los jóvenes de Chicago

Chicago.- Un nuevo video musical grabado y filmado en Chicago destaca la importancia de vacunarse contra el coronavirus entre los jóvenes.

Este video musical titulado “I’m One of One” presenta a adolescentes de Chicago alentando a otros a vacunarse contra el coronavirus. Esta es una iniciativa del Departamento de Salud Pública de Chicago que a través del proyecto “Proyecto Face Forward” fomenta la vacunación contra el covid-19.

Grabado y filmado en Chicago, escrito y producido por los nativos del sur de Chicago, el productor ganador del premio Grammy Keith Harris y el artista nominado al premio Grammy BJ the Chicago Kid, ‘I’m One of One’ canta sobre el dolor, la tristeza, la unidad y la comunidad.

Harris ha hecho carrera trabajando con muchas de las estrellas más importantes de la industria de la música, incluidos Black Eyed Peas, Mary J. Blige, John Legend y el difunto Michael Jackson.

Si bien las tasas de vacunación son bastante altas entre los jóvenes blancos y latinos en Chicago, las tasas siguen siendo relativamente bajas para los jóvenes afroamericanos de Chicago.

“Encontré el video muy inspirador. Muchas veces podemos aprender mucho de los niños”, dijo la Dra. Erica Taylor del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH).

La Dra. Erica Taylor dijo que existe una desconfianza inherente en la comunidad afroamericana con respecto al gobierno y la medicina de los EE. UU. La desconfianza tiene sus raíces en el estudio de sífilis de Tuskegee donde el gobierno ocultó la cura para la sífilis, la penicilina, a cientos de hombres afroamericanos para ver cómo la enfermedad devastaba el cuerpo.

“La comunidad afroamericana, especialmente nuestros jóvenes entre las edades de 12 y 17 años, están muy rezagados con un 39%. Así que, definitivamente hay una necesidad de hacer algunos mecanismos creativos para llegar a la juventud afroamericana”, dijo Taylor a WGN.

