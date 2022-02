Indocumentada de La Villita podría recibir un trasplante de hígado en un hospital de Chicago si cumple criterios de elegibilidad

Un hospital de Chicago revive la esperanza de vida de una inmigrante indocumentada mexicana residente del barrio de La Villita que necesita con urgencia un trasplante de hígado para sobrevivir.

Elisa Andrade, natural de Yuriria, Guanajuato, sufre de cirrosis hepática no alcohólica, mal que afectó su hígado a tal punto de necesitar un trasplante. Andrade también tiene diabetes y presión alta.

En el Hospital Stroger a Elisa le hacen chequeos y le extraen líquido del estómago y de los pulmones debido al mal que padece.

Andrade, de 54 años, dijo en entrevista telefónica con La Raza desde el Hospital Stroger que en ese nosocomio los médicos le dijeron que tiene de tres a seis meses de vida por lo que activistas locales mencionaron que están contrarreloj.

“Estoy muy contenta, siento que es una segunda oportunidad y que Dios me ayude y nos ayude a todos, pero yo tengo la esperanza de que todo salga bien, a mí me importa mucho el trasplante”, dijo Andrade a La Raza.

El reverendo José Landaverde y la activista de Chicago Hilda Burgos, ambos conocidos por más de una década de lucha para conseguir que inmigrantes indocumentados reciban trasplantes, se están movilizando junto con otros activistas y pacientes trasplantados para ayudar a Andrade, quien no tiene familia en Chicago.

El padre Landaverde dijo a La Raza que el Centro Médico de la Universidad Rush podría hacerle el trasplante de hígado siempre y cuando Andrade cumpla con ciertos requerimientos que la hagan elegible al mismo.

“El equipo de trasplante del Hospital Rush dice que sí se le puede hacer el trasplante siempre y cuando la señora Elisa Andrade tenga a alguien que la cuide aquí y una vivienda estable, igualmente un apoyo de la comunidad y algunos fondos para comprar un seguro después del trasplante para que pueda tener el medicamento para que el órgano no sea rechazado”, dijo el reverendo y activista de Chicago José Landaverde.

“Se necesita cumplir con esos requerimientos para hacerla elegible al trasplante. Los médicos no van a cobrar nada, ellos lo que quieren saber es que su trabajo no va a ser inútil y que ese órgano, que ese regalo de vida, y ese trasplante no se van a ir al bote de la basura porque el paciente no cuenta con los recursos para cuidar su trasplante”, dijo Burgos.

Activistas locales y un paciente trasplantado se reunieron el lunes para anunciar a la comunidad lo que se necesita para que la mujer pueda recibir el trasplante.

El pasado miércoles el padre Landaverde dijo a La Raza que el equipo de trasplante del Centro Médico de la Universidad Rush tiene previsto ir al Hospital Stroger para evaluar la condición física de Andrade, que requiere el trasplante de hígado.

“Que vaya el equipo a verla ya es buena noticia, aunque le hagan el trasplante o no ya van a comenzar a trabajar en su caso hasta que ella tenga las condiciones físicas para que se lo hagan”, señaló Landaverde.

El concejal de Distrito 25 Byron Sigcho López dijo que cuando se enteró del caso de Andrade se comunicó con la administración del Hospital Rush. “Se les indicó que nuestra oficina va a trabajar conjuntamente con ellos para asegurarnos de que ella cumpla con todos los requisitos y obviamente asegurarnos de que el trasplante se pueda hacer dentro de estos tres a seis meses. Ellos han respondido positivamente, esperamos como dijeron van a contactarse con la paciente… Nuestra oficina está comprometida en ayudar en hacer los trámites necesarios”.

“Esta es una vida que está ahorita en peligro, la paciente no se resigna, ella quiere vivir, ella quiere ver a sus hijos. El cuidado de la salud es un derecho humano”, dijo el activista Raúl Montes.

Elisa Andrade está hospitalizada en el Hospital Stroger. Ella dice que los médicos le han dado entre tres y seis meses de vida. Necesita un trasplante de hígado para sobrevivir. (Cortesía Elisa Andrade)

‘Juntos podemos lograr el milagro de vida’

Gustavo Gálvez, un inmigrante indocumentado que recibió un trasplante de riñón en el pasado, hizo un llamado a la comunidad a que se una a apoyar económicamente a través de la página de GoFundMe www.gofundme.com/f/help-elisa-get-surgery-immediatily a beneficio de Andrade.

Cabe señalar que la página de GoFundMe que se ha abierto a beneficio de Andrade es para recaudar fondos para el respaldo monetario que se está requiriendo para los cuidados y medicinas que ella necesitará después del trasplante y lo que se pueda ofrecer que requiera de cuidado médico urgente, explicó Hilda Burgos.

“El trasplante ya está en puerta, es solamente que ella necesita cumplir con esos requisitos, que no son nada nuevo porque se los han pedido a cada paciente, que tenga el soporte para poder cuidar de ese trasplante por todos los años que este trasplante permanezca en el cuerpo… Ayúdenos, cada minuto cuenta, cada centavo cuenta y juntos podemos lograr el milagro de vida para Lisa Andrade”, destacó Burgos.

Usted puede ayudar

Visite la página www.gofundme.com/f/help-elisa-get-surgery-immediatily y haga una donación en apoyo de Elisa Andrade.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.