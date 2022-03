Autoridades alertan a dueños de negocios sobre robos a mano armada en barrios del noroeste de Chicago

Chicago.- La Policía de Chicago ha emitido una alerta el lunes a los dueños de negocios del noroeste después de ocho robos a punta de pistola recientes en los últimos dos meses.

En cada incidente, un hombre armado ingresa a una tienda con una pistola y procede a tomar dinero, licor y cigarrillos, según el Departamento de Policía de Chicago.

Las autoridades indicaron que en uno de los robos, el hombre armado golpeó con una pistola a un empleado de la tienda en la cara por intentar presionar una alarma.

Los robos se produjeron en los siguientes horarios, fechas y lugares:

*En la cuadra 2000 norte de la avenida California en Logan Square, el 9 de febrero a las 12:28 am.

*En la cuadra 1500 norte de la avenida Damen en Wicker Park, el 9 de febrero a las 3:58 pm.

*En la cuadra 2000 norte de la avenida California, el 8 de marzo a la 1:20 am.

*En la cuadra 2000 norte de la avenida California, el 14 de marzo a las 2:25 am.

*En la cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont en Avondale, el 13 de marzo a las 4:34 am.

*En la cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont en Avondale, el 25 de marzo a la 1:51 am.

*En la cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont, el 25 de marzo a las 11:48 pm.

*En la cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont, el 26 de marzo a las 4:45 am.

Cualquier persona con información comuníquese con los detectives del área llamando al teléfono: (312) 746-7394.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.