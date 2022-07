Familias latinas de Chicago vacunan contra el covid-19 a los más pequeños

Entre lágrimas por el pinchazo de la inyección, cientos de niños menores de cinco años acompañados de sus padres han recibido la vacuna contra el covid-19 en las diferentes clínicas comunitarias, farmacias y hospitales de Chicago.

El grupo de edad de seis meses a cuatro años (menores de cinco años) es el más reciente grupo demográfico para el que se ha aprobado la vacuna contra el covid-19.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aprobó en junio la vacunación contra el covid-19 para la población más joven y Chicago, siguiendo las pautas del CDC, dio luz verde para que se ofrezca la vacuna en las clínicas comunitarias del vecindario, colegios comunitarios, proveedores de atención médica y universidades de la ciudad.

La comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, dijo que aunque este grupo de edad no ha visto las mismas tasas de hospitalización y mortalidad que los grupos mayores, es importante vacunarse contra el coronavirus.

“Desde el comienzo de la pandemia, 442 niños de cero a cuatro años en Estados Unidos han muerto a causa del covid-19”, dijo Arwady en un comunicado. “Como siempre, la vacunación es la mejor protección contra resultados graves y trágicos”.

Algunos padres piensan que, por ser menores de cinco años, estos niños no necesitan la vacuna, pero los funcionarios de la salud señalan que este es un grupo que no solo necesita protección para su propia seguridad, sino también para disminuir la propagación del virus en los miembros de la familia.

Más de 30,000 niños estadounidenses menores de cinco años han sido hospitalizados con covid-19 y se han informado casi 500 muertes por coronavirus en ese grupo de edad, según funcionarios de salud de Estados Unidos.

Al menos 2,000 niños de entre seis meses y cinco años en la ciudad recibieron en junio sus primeras dosis de vacunas Pfizer o Moderna contra el covid-19, según el Departamento de Salud Pública de Chicago.Bottom of Form

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son las que han sido aprobadas para su uso en estos menores hasta el momento. La vacuna Pfizer para niños es de tres dosis separadas, la de Moderna para niños es de dos dosis separadas.

Destacan la importancia de vacunar a los niños

“Hay papás que definitivamente están bien interesados en vacunar a los niños, a los más pequeñitos, pero hay otros que quieren esperar. Dicen: ‘quiero ver cómo le va a la primera ronda de niños que se vacunen’. Y hay otros que tienen un poquito de miedo y otros papás que dicen: ‘si los niños no se enferman mucho, ¿por qué vacunarlos?’…”, dijo la alergóloga Dra. Juanita Mora, directora del Centro de Alergias de Chicago.

“Como comunidad médica hay que entrar en campaña con la ciudad, el estado de Illinois, el país entero para ayudar más que nada a aclarar cualquier desinformación que ande por ahí y también darles confianza a los papás de vacunar a sus chiquititos”, enfatizó la Dra. Mora.

El tener alergias ambientales, alergias a comidas o alergias a medicamentos no es ninguna contraindicación para recibir las vacunas Pfizer ni Moderna, dijo la Dra. Mora. “En los estudios clínicos que se hicieron con las dos vacunas de Pfizer y Moderna no hubo ninguna reacción alérgica en ninguno de los chiquititos que se vacunaron, aun cuando muchos de ellos que estuvieron en los estudios sí tenían alergias a comidas, alergias ambientales, hasta asma también”.

La Dra. Mora dio tres razones por las que es importante vacunar a los niños de esas edades. “Primero, 500 niños de edades de cero a cinco años han muerto en esta pandemia, no queremos perder un niño más. Segundo, básicamente también sabemos que los niños son vectores de transmisión, así que al vacunarlos estamos protegiendo a los más vulnerables en la familia que son sus abuelos, quizás papás con diabetes y alta presión. Y tercero, el vacunarlos ahora es importante porque se esperan, como escuchamos de la Casa Blanca, 100 millones de contagios nuevos de covid-19 este otoño, entonces al protegerlos a ellos vamos a mantener sus guarderías abiertas, sus escuelas abiertas y vamos a mantenerlos saludables”.

Ante la pregunta de si la vacuna contra el covid-19 se puede administrar junto con otras vacunas, la Dra. Jasmine Saavedra, pediatra del Esperanza Health Centers, dijo: “Sí, todas las vacunas de covid se pueden administrar con cualquier otra vacuna. En esta edad, específicamente va a pasar más comúnmente porque los niños de menos de dos años reciben las vacunas de la infancia”.

Según la Dra. Saavedra, los efectos secundarios después de recibir la vacuna en algunos niños son iguales a la de las otras edades por lo que se presenta fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, dolor muscular y fatiga. “A veces pueden tener como una reacción localizada en el sitio de la inyección, pero si tienen cualquier dolor o tienen fiebre le pueden dar medicina como el Tylenol o el Ibuprofeno y típicamente los síntomas duran de 24 a 48 horas”, explicó.

De este grupo de niños, en Esperanza Health Centers hasta ahora se han vacunado 53 menores contra el covid-19 y se han hecho hasta el pasado martes 43 citas para recibir la vacuna.

La Dra. Saavedra dijo que es recomendable vacunar a estos niños porque no se sabe cómo van a reaccionar si se contagian con el coronavirus y enfatizó que las vacunas son seguras. “Sí las recomendamos porque, aunque los niños no se están enfermando tanto, obviamente uno no sabe cómo va a reaccionar su propio niño, entonces es la mejor protección especialmente porque ahorita están circulando las variantes Ómicron que son supercontagiosas”.

“Hemos visto la seguridad de las vacunas de estas marcas ya por casi dos años con todos los grupos que hemos vacunado hasta este momento y no hay razón de tener temor. Hemos vacunado a varias personas con alergias, con asma, con otros problemas mayores de salud y no han tenido problemas con la vacuna”, señaló la pediatra Saavedra.

Dónde y cuándo vacunar a los pequeños

Algunos de los lugares y fechas para vacunar a menores contra el covid-19:

Kennedy-King College, 6301 S. Halsted St.: 23 de julio, 20 de agosto.

Truman College, 1145 W. Wilson Ave.: 9 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre.

Instituto Arturo Velásquez, 2800 S. Western Ave.: lunes, martes, jueves, viernes, sábados.

South Lawndale, 2551 W. Cermak: 29 de julio, 3 de agosto, 27 de agosto, 31 de agosto, 6 de septiembre, 24 de septiembre y 4 de octubre.

Esperanza Health Centers: En cualquiera de sus ubicaciones previa cita.

Para más información sobre las vacunas contra el covid-19 visite: https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid19-vaccine/home.html.

