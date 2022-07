Instan a trabajadores a revisar sus cheques ante aumento de salario mínimo en Chicago

No te dejes sorprende, ‘checa’ tu cheque. Esa es la recomendación que organizadores del Centro de Trabajadores de Arise Chicago hacen a los empleados de Chicago, ya que el salario mínimo de la ciudad aumentó a partir del 1 de julio de 2022.

El salario mínimo en Chicago subió a $15.40 por hora para empleadores con 21 o más trabajadores y a $14.50 por hora para compañías que tengan de 4 a 20 empleados.

Pero no sólo ellos han recibido aumento sino también los trabajadores que ganan por propina, su sueldo es ahora de $9.24 por hora si su patrón tiene 21 o más empleados y $8.70 por hora si la empresa tiene de 4 a 20 empleados.

Si el trabajador que recibe propinas la suma de su salario mínimo más las propinas que obtiene no equivalen al salario mínimo completo, el patrón tendrá que compensar la diferencia.

A los trabajadores jóvenes también se les subió su salario mínimo a $12 por hora y $7.20 por hora si reciben propinas.

El Condado de Cook, que tiene su propia ordenanza de salario mínimo, también aumentó su salario mínimo el 1 de julio de $13 a $13.35 para los trabajadores que no reciben propinas y de $6.60 a $7.40 para los trabajadores que las reciben.

Jorge Mújica, organizador estratégico de campaña con Arise Chicago, dijo que el tiempo extra de un empleado tiene que ser pagado a $18 por hora. Y que si los trabajadores de propina trabajan horas extra, el salario debe ser de $10 con 80 centavos por hora.

Tanto el aumento al salario mínimo de Chicago como el requisito de notificación anticipada de la ordenanza de la Semana Laboral Justa ‘Fair Workweek’ entraron en vigencia el 1 de julio.

“Aumentar el salario mínimo a $15.40 y exigir a los empleadores que publiquen los horarios con 14 días de anticipación no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que crea mejores oportunidades económicas para todos los residentes “, indicó la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot en un comunicado.

Los empleadores que mantienen una instalación comercial dentro de la ciudad o tienen una licencia comercial para operar en la ciudad deben pagar a sus empleados al menos el salario mínimo de Chicago. Así también cualquier empleado que trabaje dos horas o más en la ciudad dentro de un período de dos semanas debe recibir al menos el salario mínimo de Chicago, según un comunicado de la oficina de la alcaldesa Lightfoot.

‘Las leyes laborales no son opcionales’

Laura Garza, directora del Centro de Trabajadores con Arise Chicago, en una conferencia de prensa reciente habló de la importancia de este aumento, alentó a los trabajadores a ‘checar’ sus cheques y les recordó que pueden organizarse para conseguir mejoras salariales. “Se pueden organizar para demandar más de sus empleadores aparte de los salarios mínimos para que ganen mucho más”.

Saber si el lugar dónde trabajas pertenece a Chicago, a algún suburbio o al resto de Illinois es clave porque el pago por hora cambia.

“Si no sabes dónde trabajas, no vas a saber cuál es el salario mínimo y no vas a saber si estás recibiendo el salario legal o si el patrón eventualmente te está robando. Es necesario saber, es necesario aprender las divisiones políticas, qué cosa es la ciudad de Chicago y hasta dónde llega, cuáles son los suburbios, el Condado de Cook, las municipalidades, las ciudades individualmente y todo el estado de Illinois”, señaló Mújica durante una conferencia organizada por Arise Chicago.

“A las empresas de Chicago quiero decirles directo, al grano y al punto que las leyes laborales no son opcionales, te haremos responsable”, destacó Andrew Fox, director de la Oficina de Normas Laborales de Chicago.

Fox dijo que las empresas deben cumplir con la ordenanza del salario mínimo que “no solo incluye pagar a los trabajadores salario correcto sino también publicar un aviso público dentro del lugar que informa cada uno de estos cambios. En segundo lugar las mejoras programadas de la ordenanza de la Semana Laboral Justa que requerirá que los empleadores de las industrias cubiertas comuniquen los horarios de trabajo con al menos 14 días de anticipación, esto se extiende, antes eran 10 días de anticipación”.

Las industrias cubiertas incluyen servicios de construcción, atención médica, hoteles, manufactura, restaurantes, comercio minorista, servicios de almacenamiento y más.

Fox también dijo que cualquier empleado que trabaja dos horas o más en la ciudad dentro de un periodo de dos semanas debe recibir al menos su salario mínimo en Chicago, “no importa si es empleado de medio tiempo o tiempo completo, si trabaja dos horas entre dos semanas califica para protección del salario mínimo en la ciudad de Chicago”.

Sobre quejas en materia laboral

Para presentar una queja sobre normas laborales use la aplicación chi 311 o marque el 311 o llame al 312-744- 2211.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.